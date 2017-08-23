Пятая волна "ночи длинных ковшей" в Москве: собственники опять не в курсе

Правительство Москвы утвердило уже пятый по счету список «объектов самостроя», которые в ближайшее время пойдут под ковш

Собственники мест, назначенных к сносу в очередную волну борьбы с «самостроем», снова не в курсе, что идут под ковш.

Правительство Москвы утвердило уже пятый по счету список «объектов самостроя», которые в ближайшее время пойдут под ковш. В «расстрельный» перечень вошли 78 объектов общей площадью более 42,3 тысячи кв. метров.

Как все наверное уже догадались, каждый квадратный сантиметр из этих тысяч квадратных метров расположен «на коммуникациях» (вообще, наверное, на таком основании можно смело сносить любое здание с водопроводом и канализацией). Или, в крайнем случае, «на территориях с особым режимом использования», например у «объектов метрополитена и улично-дорожной сети» (а тут вообще можно сносить все не глядя).

Уважаемые читатели, вы когда-нибудь пытались поставить где-нибудь в центре города-героя Москвы хотя бы палатку? Обычную, туристическую? Правильно, и не пытайтесь. Дело даже не в том, что в кривую плитку несподручно забивать колышки. Просто такое начинание добром не кончится. Особенно учитывая, что законодательство окончательно съехало и вашу палатку запросто приравняют к несанкционированному митингу. С известными последствиями. Но вот судя по списку правительства Москвы, среди предпринимателей нашлись совершенно отчаянные граждане.

Например, владельцы лапшичной «НаВоке» умудрились отгрохать предполагаемый «самострой» напротив метро «Арбатская» и некоторое время процветать там со своей лапшой в коробочках. Очень, надо сказать, полюбившейся москвичам и гостям столицы. Что именно из всех этих обстоятельств послужило причиной приговора, вынесенного закусочной, остается загадкой. Но заведение, видимо, уже отложило «бумажки, добытые явно жульническим путем», и приготовилось сворачиваться. На странице «НаВоке» в ВК сообщается, что кафе закрывается «в связи со сносом здания, согласно утвержденной архитектурно-художественной концепции внешнего облика улицы Новый Арбат». Официальный же сайт осторожно предупреждает о скором закрытии в связи с окончанием срока аренды.

А компания «Ромашка Менеджмент» — владелец сети пабов «Молли Гвиннз» — якобы самовольно возвела один из пабов уже прямо на Новом Арбате. Бывшем проспекте Калинина! И у паба тоже появилось множество поклонников. И вот сейчас скорбные стоны наполняют фейсбук.

— Честно говоря, если бы не множество звонков, мы бы и не знали, что город намерен снести один из объектов «Ромашка Менеджмент», — поделился с нами представитель «Молли Гвиннз» на Новом Арбате. — Пока что мы не получали официальных уведомлений. И от руководства не поступало никаких распоряжений и комментариев на этот счет.

Такая же история с рестораном «Пикадилли» на Калужской площади. Тоже весьма подходящее место для самостроя. То есть, получается, у нас не предприниматели, а какие-то сплошные беспредельщики, лютующие везде — от центра города до метро «Выхино», где (на улице Хлобыстова) скоро тоже благодаря пятой волне «длинных ковшей» не станет Дома быта и антикварного магазина. А также салона сотовой связи — надо полагать, это кто-то из «большой четверки» присоединился к вакханалии?

Или все-таки вакханалию продолжают столичные власти?