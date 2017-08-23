Общество
Источник: «Собеседник» №32-2017
10:08, 23 Августа 2017 Версия для печати

"Нарастает беспредел". Почему у валдайской резиденции Путина горят леса

Если на Валдае горят костры, значит, это в Кремле кому-нибудь нужно
Если на Валдае горят костры, значит, это в Кремле кому-нибудь нужно
Фото: Global Look Press

На берегу Валдая рядом с резиденцией Путина отмечено задымление: новый собственник зачищает лес и вырубает деревья.

Валдайскую деревушку Ящерово давно уже облюбовали отставные и действующие представители ФСО. Неподалеку находится одна из любимых резиденций президента, так что и приближенным Путина пришлось эти места полюбить. Дзюдо/хоккей, маралы и Валдай сегодня в тренде. Впрочем, коренные обитатели Ящерово от этого соседства не в восторге:

– К собственному дому не пройти: везде колышки, все перерыто. Мы тут вообще не нужны. Вот обустроятся и выкинут нас отсюда: либо предложат продать участки, либо вообще сожгут.

– Нарастает беспредел, – пояснила Sobesednik.ru Мария Хотина. – Этим летом был переоформлен (очевидно, продан) самый большой участок Ящерово – 20 с хвостиком га. Еще весной там, где раньше жили зайцы, лисы, еноты, закипела работа: свалки, рубки, песок, крольчатник, искусственные насаждения вдоль дороги... Сначала поползли слухи, что владелец будет разводить там лошадей, оказалось – готовит под продажу. И новый собственник продолжает начатое весной дело. Зачищает лес и вырубает деревья: огромные – на дрова, поменьше – тоже сойдут на дрова. А с подлеском расправляются прямо на месте: жгут. Вот и запылали костры вдоль берега Усадского залива Валдайского озера... Помимо того, что сводят лес, еще и нарушают притоки. Как это отразится на озере? Оно уже деградирует.

Как выяснил «Собеседник», выкупил заветные 20 га под боком у президента – бизнесмен Николай Кузнецов, крупный подрядчик «Газпрома», «Сибура», РЖД и той же ФСО (строил для Путина тир на Валдае). В Ящерово Кузнецов уже обзавелся одной огромной резиденцией с искусственным озером. Теперь в сотне метров у него зачем-то появится вторая, так что, возможно, выжигает он там лес не столько для себя, сколько в интересах кого-то из своих деловых партнеров. Ну или партнеров этих партнеров. Если на Валдае горят костры, значит, это в Кремле кому-нибудь нужно.

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