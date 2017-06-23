"Никогда не видели ее слез". Как живет онкобольная, "спасенная" прямой линией

Дарья Старикова из Апатитов вышла на связь с президентом и рассказала Путину о главной проблеме в городе

Дарья Старикова из Мурманской области, рассказавшая Путину о своей болезни, доставлена на лечение в Москву

15 июня прошла прямая линия с президентом России, он ответил на самые волнующие население вопросы об инфляции, уровне зарплат, санкциях и политической ситуации с Украиной. Однако все эти темы затмила история девушки из Мурманской области, которая находится на грани жизни и смерти…

«Надежду не теряй»

Дарья Старикова из Апатитов вышла на связь с президентом и рассказала Путину о главной проблеме в городе. Численность населения 56.000 человек, а там нет ни больницы, ни роддома, скорых всего 3 машины. Отсутствие квалифицированных медиков стоило самой Даше здоровья... У нее рак 4-й стадии. Из-за халатности врачей, которые упорно лечили девушку от остеохондроза, драгоценное время было упущено. Болезнь прогрессировала с каждым днем.

«Уколы, массажи привели к тому, что я оказалась в больнице с кровотечением», – со слезами на глазах рассказывает Дарья. Но она вовсе не жалуется на свою судьбу, она просит президента помочь жителям родного города.

«У нас не хватает узких специалистов, благодаря которым можно было бы вовремя ставить людям диагнозы», – добавила Даша.

Для того чтобы получить необходимую помощь, жители должны ездить в соседний город Кировск. Но, как оказалось, не все успевают туда добраться. Так, мама подруги Стариковой умерла в скорой. Путина тронуло обращение девушки, которая в финале крика о помощи сказала: «Я хочу жить, а не выживать!» Президент признался, что у его отца произошла похожая ситуация. Его лечили от болей в спине, хотя у него была совершенно другая болезнь. Но в итоге врачи все же нашли истинную проблему и справились с ней.

– Я тебя очень прошу: надежду, пожалуйста, не теряй, – обратился к Даше президент и добавил, что поможет девушке и восстановит больницу. Президент отметил, что не знает, из каких побуждений исходили организаторы здравоохранения в этом регионе, закрыв клинику. В конце эфира Старикова, не сдержав волнения и счастья оттого, что ее наконец услышали, заплакала на плече у корреспондента.

«Мы никогда не видели ее слез»

– Даша работала со мной кондуктором больше года. Для меня она была как солнышко – вечно улыбается, с хорошим настроением. При этом девушка, правда, не всех подпускала к себе и была довольно закрытым человеком, – рассказывает ее коллега Ирина Берсенева.

– У нее доход был 20 тысяч рублей в месяц, на эти деньги Даша содержала и маленькую дочку, которую воспитывала без отца. Хотела поступить в институт, да куда там – с ребенком на руках и такой зарплатой. Бабушек, дедушек у нее нет, чтобы помогли. Родители Даши погибли, когда она была еще ребенком. Некоторое время жила в интернате, а потом ее забрала к себе родная тетя. Насколько я знаю, у Даши есть брат и сестра, но они не общаются близко.

Коллеги вспоминают, что осенью прошлого года девушка часто жаловалась на боли в спине, но списывала это на стоячую работу в автобусе. Полгода она делала массажи, уколы и принимала таблетки. В этот момент произошло еще и сокращение штата сотрудников, Дарья осталась без работы, дополнительный стресс совсем подкосил ее.

– Мы встретились с ней в декабре в магазине. Даша была с дочкой и в разговоре спокойно мне сказала, что у нее рак четвертой стадии, – продолжает Ирина. – Сначала я не поверила – настолько легко она об этом говорила. Но сейчас кажется, что она была в шоке и не осознавала свою болезнь. И когда мы, ее коллеги, увидели по телевизору, что она плачет, были поражены. Мы ее в слезах вообще ни разу не видели...

В тот же вечер после прямой линии с Владимиром Путиным девушке стало хуже.

– Даша весь вечер переживала, а потом у нее открылось кровотечение, – говорит ее тетя Любовь Тулупова. – Сначала ее отвезли в реанимацию в Кировск, потом перенаправили в Мурманск, а уже вчера привезли в Москву.

Сейчас девушка находится под наблюдением лучших специалистов в Институте имени Герцена, а две зарубежные клиники уже готовы принять ее на лечение. Все расходы на себя взяло местное предприятие по производству фосфорных удобрений. В Апатитах побывала губернатор Мурманской области Марина Ковтун, которая встретилась с тетей Даши Любовью Тулуповой лично, пообещала разобраться в сложившейся ситуации и выделить путевку в лагерь 6-летней дочке Дарьи, которую теперь воспитывает Любовь.

– Марина Ковтун приезжала буквально 3 или 4 месяца назад и уже знала о том, что происходит с нашей больницей. Она же не сразу закрылась, а постепенно: сначала одно отделение, потом другое.

Строительство новой поликлиники, которую хотели открыть вместо этой, забросили. Сейчас там все время ошиваются какие-то наркоманы. Выходит, что без Путина никто работать не хочет, – возмущается жительница Апатитов Ирина.

Виктория Французова