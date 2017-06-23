Кадыров позвал Дурова в Чечню ради спасения Telegram

Глава Чечни предложил главе Роскомнадзора и Павлу Дурову обсудить ситуацию с Telegram в Грозном.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что глава Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова предоставить сведения о компании, которая владеет сервисом. В случае неподчинения Жаров пригрозил заблокировать мессенджер.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил главу Роскомнадзора и Павла Дурова в Грозный, где они смогут «сесть за стол переговоров». Об этом чеченский лидер написал в своем канале в Telegram.

«Я как один из активных пользователей мессенджера считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга», – написал Кадыров.

Он пообещал предоставить площадку для встречи, где стороны смогут обсудить возможные пути выхода из сложившейся ситуации. При этом Кадыров отметил, что не хочет, чтобы Telegram заблокировали, «но и соблюдать российское законодательство необходимо».