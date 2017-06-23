Общество
Источник: «Собеседник» №20-2017
06:06, 23 Июня 2017 Версия для печати

День в истории с Борисом Бурдой: "Чудовище" Бенкендорф против Пушкина

Бенкендорф
23 июня 1782 года родился Александр Христофорович Бенкендорф
Фото: YouTube

Знаток истории Борис Бурда – об отношениях Александра Пушкина и Александра Бенкендорфа.

23 июня 1782 года родился Александр Христофорович Бенкендорф, кавалерийский генерал и шеф корпуса жандармов, для учительниц литературы в советских школах – чудовище чуть получше Джека Потрошителя. Пушкина чуть ли не лично убил, послал жандармов запретить дуэль, но специально не туда, и вообще не просто ужас, а ужас-ужас… Теперь можно и разобраться.

Да, шеф жандармов, перлюстратор частных писем, на Дельвига кричал, чтоб не смел ссылаться на законы, ибо они написаны не для подчиненных, а для начальства – все это было… А вот воевал так, что даже среди отчаянных русских кавалеристов слыл храбрецом, был одним из командиров того отряда, который вышиб арьергард Наполеона из Москвы, лично командовал войсками, которые освободили от французов немаленькую европейскую страну Голландию, во время наводнения 1824 года лично, по пояс в воде спасал тонущих – это тоже правда. А про Пушкина нет, одни слухи.

И в письмах он обращался с Пушкиным крайне вежливо – они сохранились, можно почитать, – но было видно, что не любил, и нет в этом ничего странного. А в наше время храбрый фронтовик (таким был Бенкендорф) как будет относиться к тому, кто кровно обидел его друга, не менее храброго фронтовика (таким, несомненно, был Воронцов), – можете себе представить?

ЕЩЕ В ЭТОТ ДЕНЬ:

1803 год – Роберт Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно.

1846 год – бельгиец Адольф Сакс получил патент на новый музыкальный инструмент – саксофон.

1972 год – родился знаменитый футболист Зинедин Зидан.

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Бурда Борис

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