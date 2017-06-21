Эксперты подтвердили, что погибший в Балашихе мальчик был сильно пьян

Повторная экспертиза подтвердила высокий уровень алкоголя в организме погибшего в ДТП в Балашихе ребенка.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что свидетели ДТП в Балашихе, в котором погиб 6-летний мальчик, заявили об угрозах в свой адрес.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, повторная экспертиза подтвердила, что в организме мальчика был высокий уровень алкоголя.

«Результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему, и в них присутствует значительное количество алкоголя», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что признаков халатности в действиях эксперта, проводившего первоначальную экспертизу, нет. Кроме того, по словам источника, нет необходимости эксгумировать тело и проводить еще одну экспертизу. «Окончательное решение по этой процедуре еще не принято», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что эксперты пытаются выяснить, какой именно напиток и в каком количестве выпил мальчик перед смертью.