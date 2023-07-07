Лизинг жилья – альтернатива ипотеке?

ЦБ заявил, что лизинг жилья может стать альтернативой ипотеке. В конце прошлого года кабмин утвердил стратегию развития финансового рынка до 2030-го, и проработка данного вопроса там предусмотрена.

Судя по тому, как преподносится эта инициатива, применение данного инструмента в качестве альтернативы ипотеке потребует некоторых изменений в самой процедуре лизинга недвижимости. Но пока об этом ничего не слышно.

Дело в том, что лизинг недвижимости в РФ предусмотрен законодательством с 2011-го, но спросом не пользовался – из-за непривлекательности схемы для обеих сторон (в отличие от других сфер использования лизинга – скажем, автомобилей).

Итак, перечислим минусы лизингового жилья для клиента при нынешнем виде законодательства. Первоначальный взнос по договору лизинга – 40% (по ипотеке – 20%). Срок выкупа – 5 лет (в ипотеке – 30 лет). Ставки по лизингу выше, чем по ипотеке. Дело в том, что во втором случае банки могут взять кредит у ЦБ по ключевой ставке, есть льготные программы, а лизинговые компании получают деньги от самих банков. Кроме того, договор лизинга предполагает ежегодную индексацию цены сделки на размер инфляции.

На этом минусы не заканчиваются. Так, на период выплаты квартира остается в собственности лизингодателя. И если у лизинговой компании возникают проблемы, на нее может быть наложен арест. То есть клиент вообще может лишиться квартиры не по своей вине – он же ее арендует...

И не стоит забывать о мошенниках. Уже было несколько уголовных дел. Схема такая. Риелторы в сговоре с мошенниками уговаривали клиентов, получивших отказ от банка, заключить договор лизинга с некоей компанией. Клиент отдавал первоначальный взнос, платил. Потом фирма находила различные уловки, объявляя: клиент не выполнил условия договора. В итоге человек лишался и жилья, и уже выплаченных денег.

Так почему ЦБ решил активизировать лизинговую схему на рынке недвижимости, кому это выгодно? На мой взгляд, это нужно в первую очередь застройщикам – они категорически не хотят корректировать цены, которые подняли за последние три года практически в два раза. Сегодня у них, по данным «Дом.РФ», от 40 до 60% введенного в эксплуатацию жилья остается нераспроданным. А при предлагаемой ЦБ схеме застройщики могут, не снижая цены, получить готового клиента, который генерит ему платежи и, есть надежда, выкупит квартиру. При этом сам застройщик ничем не рискует.

Льготная ипотека была тоже для них выгодна, но эти программы, судя по всему, собираются завершать. Обычная же ипотека выгодна всем – и банкам, и клиентам, и застройщикам. Тут все стабильно.

Лизинг недвижимости в том виде, в каком он есть сейчас, на мой взгляд, это вынужденная мера выхода из кризиса, когда цены выросли в три раза быстрее, чем доходы граждан.