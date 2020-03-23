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В Петербурге для строительства моста могут снести восемь зданий 1851-1917 годов постройки

Среди построек есть бывшая школа драматурга и поэтессы Ольги Берггольц

Фото: Google Maps

Невская ветеринарная лечебница, СПб, проспект Обуховской Обороны, 68А

Согласно действующему проекту строительства Большого Смоленского моста в Невском районе Петербурга под снос могут отправится не менее восьми домов, защищённых законом об объединённых охранных зонах. На это обратила внимание редакция «Бумаги».

Совет по сохранению культурного наследия уже выступил против проекта. Здания, о которых идёт речь, построены в период с 1851 по 1917 годы.

Среди построек можно отметить бывшую школу поэтессы и драматурга Ольги Берггольц, на месте которой теперь обитает районное жилищное агентство. В этом здании в 1941 году формировалась дивизия Народного ополчения Володарского (Невского) района. Также под снос может уйти Невская ветеринарная лечебница 1917 года постройки.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры пояснил редакции, что пока все проектные решения находятся на стадии разработки.

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