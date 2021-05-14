Эксперт "Архнадзора": исторические памятники Москвы сносят ради пустых электричек

Как сообщил «Интерфакс», в центре Москвы неизбежен снос зданий в связи с прокладкой Московских центральных диаметров (МЦД). Столичные власти обещают «минимизировать» ущерб.

– На сегодня утверждена трассировка маршрутов МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. Все они проходят через Центральный административный округ Москвы с его плотной застройкой и очень ограниченной территорией. К сожалению, при реализации таких масштабных проектов как МЦД, снос отдельных строений неизбежен, – отметил в интервью «Интерфаксу» руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Sobesednik.ru обсудил целесообразность МЦД и будущее Москвы с сотрудником столичного «Архнадзора» Игорем Шиховым.

– Попробую рассказать о том, что мне известно. Есть проект расширения Алексеевской ветки, от Курского вокзала до станции Каланчёвской, он уже реализуется, и там всё, что было можно снести, уже снесено. Снесён Дом Варенцова на Старой Басманной, 8. Там была поликлиника РЖД, и РЖД легко избавилась от этого здания. Его не нужно было сносить полностью, можно было сохранить часть здания. Однако его снесли целиком ради установки подпорной стенки для МЦД.

На Новой Басманной 8 снесён флигель усадьбы Куракиных, тоже ради подпорной стенки МЦД. Здание можно было сохранить, но его собственники – тоже структура, подчинённая РЖД. Под угрозой ещё один дом 8, по улице Казакова. Там есть и жилая часть, и офисная, а раньше там были мастерские или депо: над южной частью здания висит большой старинный фонарь, применявшийся в их работе. В здании тоже находится проектная компания РЖД. В жилой части люди уже получают компенсацию за снос жилья. Для прокладки МЦД якобы нужны два тупика, ради которых и хотят снести дом.

Также под угрозой здания в Нижегородском направлении от Курского вокзала, в сторону платформы «Серп и Молот». Там будут сносить малоэтажную фабричную застройку, в которой есть здания 18 века. Уже снесён торговый центр на Рогожском валу, 40, это бывшее здание доходного дома.

Есть странный список зданий под снос, некоторые из которых стоят достаточно далеко от линии прокладки МЦД. Напротив снесённого ТЦ есть трёхэтажное торговое здание, которое не попадает под пути, но почему-то есть в списке под снос.

Гжельский переулок раньше был закрыт для прохода, теперь часть зданий в нём, целый квартал производственных зданий, под угрозой сноса.

Но главная угроза – на Казанском направлении. Там планируются и диаметр, и высокоскоростная магистраль.

В сети гуляют рисунки из плана строительства, где магистраль проходит через дворец императрицы Елизаветы Петровны на улице Гастелло. Это исторический памятник федерального значения.

Видимо, власти планируют снос памятника или его передвижку: разобрать и собрать в другом месте. Вряд ли последнее удастся сделать без утраты идентичности памятника.

– Целесообразен ли проект МЦД, если для его осуществления надо сносить здания в центре города и вообще менять облик той Москвы, в которой живут и которую знают москвичи, разрушать исторические памятники, в том числе – федерального значения?

– Я бы сказал, что сам проект центральных диаметров сомнителен с точки зрения развития транспортной системы Москвы. РЖД достаточно было изменить расписание электричек и приноровить его к «пиковым» часам. Электрички через центр уже практически пустые ходят – через весь город на электричках никто не ездит.

Раньше я добирался на электричках до работы, а именно теперь не могу, потому что часть Алексеевской ветки между Савёловской и Рижской закрыта. Вот такой абсурд.

МЦД делаются для пиара Собянина и освоения огромных бюджетных средств.

– Как бы вы оценили политику Сергея Семёновича по отношению к облику инфраструктуре управляемой им столицы?

– Вспоминается басня Крылова про слона в посудной лавке. Человек вообще не чувствует исторического облика города. У него и советники такие же. Людей интересуют только глобальные сомнительные проекты на огромные суммы денег. Например, какой-нибудь «Биг Сити» – целая сеть высотных зданий – зачем, для кого? Высотки той же «Москва-Сити» стоят полупустые: там очень дорогая аренда, их очень дорого обслуживать.

Вся эта гигантомания подогревается группой крупных столичных застройщиков: «Пик», «Кэпитал Групп», «Град» – с десяток компаний, которые сотрудничают с мэрией. Так осуществляется перетекание бюджетных денег в частные. Я не знаю схем, но что-то, видимо, оседает в чьих-то карманах.

– В общем, МЦД – опасная для исторического облика Москвы затея?

– Очень опасная. Вполне вероятно, под угрозой сноса больше исторических зданий, чем я назвал. Самое опасное в том, что эти решения принимаются «в тёмную», и мы можем узнать о них только из «инсайдов» и утечек информации, благодаря чьей-то ошибке.

Васильев Николай