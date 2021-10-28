Стройка во время кризиса: Пенсионный фонд приостановит возведение всех зданий
Председатель правления ПФР принял такое решение, чтобы некоторые депутаты «подуспокоились»
Строительство зданий для структур Пенсионного фонда России будет приостановлено после запроса депутатов-справедливороссов. В Госдуме возмутились, что на фоне экономического кризиса ведомство продолжает тратить большие суммы на возведение все новых и новых зданий.
О приостановке строительства заявил председатель правления ПФР Андрей Кигим во время выступления в парламенте:
«Мною было принято решение приостановить строительство всех зданий, которые сегодня находятся в обсуждении в Пенсионном фонде. Нами будет проведена проверка. И программа строительства новых объектов, особенно тех, которые по 10-15 лет не могли подтвердить проектно-сметную документацию, будет прекращена»
, – цитирует Znak.com Кигима.
Ранее депутат Михаил Делягин назвал факт выделения миллиарда рублей на новые проекты построек ПФР «расточительным приобретением имущества».
«По вопросам, на которые мы не могли ответить, мы постараемся к трехлетнему бюджету показать статистику, у нас нет проблем, чтобы просто „Справедливая Россия — За правду“ чуть-чуть подуспокоилась», – ответил на претензию Кигим.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился такой риторикой, поправив председателя ПФР, что в Думе нет «тех, кто возбудился и кто должен подуспокоиться».
«Мы бы хотели, чтобы вы были в здравом уме и рабочем состоянии. Не делайте ошибок. Вопрос про дворцы ПФР звучал вполне конкретный»
, – заявил Володин.