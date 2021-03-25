Льготную ипотеку в России теперь можно использовать для покупки частных домов

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что программа льготной ипотеки теперь коснется и частных домов, передает РИА Новости.

«Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов, программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли. Она вызвала большой интерес у наших граждан, ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше семи процентов годовых, и льготная ипотека была продлена еще на один год - до 1 июля 2022 года», – заявил премьер-министр.

По словам Мишустина, аналогичные условия будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства, которыми смогут воспользоваться россияне, желающие жить в собственном доме.

Он добавил, что многодетные семьи смогут рассчитывать на списание суммы ипотеки до 450 тысяч рублей. Всего на эти цели направят более 14,5 миллиарда рублей.