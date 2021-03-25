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Вырастет ли плата за капремонт в связи с новым постановлением Мишустина?

Не придется ли жильцам расплачиваться за решения чиновников, разбирался Sobesednik.ru

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Фото: @Pixabay

Премьер-министр Мишустин разрешил повышать плату за капремонт многоквартирных домов по уже заключённым контрактам. Но как это повлияет на жильцов? Ежемесячная оплата капремонта тоже вырастет?

Речь идёт о том, что уже в заключённых контрактах с подрядчиками строительных работ цена может меняться, правда, не более чем на 25%. При этом новая цена не должна превышать предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе и превышать общий объем средств, который региональный оператор ежегодно выделяет на программу капитального ремонта. Постановление начнёт действовать с 1 января 2022 года.

– Это не хорошо и не плохо, это сделано для того, чтобы подрядчики могли не разориться, – говорит исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

По данным Росстата, стройматериалы являются одним из самых дорожающих товаров, за год цены на них выросли на 27,7%. И получается, что контракт с подрядчиком заключается с учётом одних цен на стройматериалы, а выполняется уже при других. Мера должна снизить риски банкротства среди подрядных организаций. Но как насчёт жильцов – не придётся ли им ответить рублём за решение правительства и поддержку бизнеса? Многие и так не платят за капремонт, пытаясь таким образом хоть как-то сэкономить на дорожающих с каждым годом услугах ЖКХ.

– На платёжках за капремонт это никак не отразится, – объясняет Разворотнева. – Оплату за капремонт определяет и меняет сам регион, но, как правило, это происходит достаточно плавно, понемногу, иначе придётся столкнуться с недовольством населения, это политический фактор.

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