Бывший вице-президент «ПИК» задержан по делу о мошенничестве. Его просят арестовать

В Москве правоохранительными органами был задержан бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель, который сейчас является директором по региональному развитию ПАО «ГК Самолет». Как пишет «Медиазона»*, бывшего топ-менеджера одного из крупнейших застройщиков страны обвиняют в мошенничестве. «ГК Самолет» является конкурентом «ПИК» и также входит в десятку самых крупных застройщиков России.

По информации пресс-службы суда, представители следствия настаивают, что г-на Лефеля необходимо отправить в СИЗО на два месяца. Позднее срок ареста может быть продлен.

Подробности обвинения пока не приводятся, лишь квалификация. Обвинение предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размер. Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

*«Медиазона» признана Минюстом «иностранным агентом».