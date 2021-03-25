Сочи дорожает быстрее всех. Москва далеко не первая в рейтинге пятидесяти городов России, где больше всего выросла в цене вторичка

Картина такая: за квартал стоимость квадратного метра по стране увеличилась на 4,78% и составила 74055 руб. Конечно, это «средняя температура по больнице», и в конкретных городах она сильно различается.

Так, стремительней всего недвижимость дорожает в Сочи (за квартал – на 17,49%. а по итогам года – больше чем на 50%), там кв. метр вторички теперь стоит 183016 руб.

На втором месте – Краснодар (+14,3% за квартал и +32,05% за год) с ценой за «квадрат» в 72756 руб.

На третьем месте – Севастополь (+8,89% за квартал и +28,43% за год). На вторичном рынке там можно приобрести квартиру по цене 117.611 руб. за квадратный метр.

Медленней всего цены растут в Кирове (+0,75% за квартал и +6,7% за год). Жилье там доступно по цене 46813 руб. за кв. метр.

Похожая ситуация в Челябинске (+1,71% за квартал и +9,84% за год), где можно подыскать себе жилье на вторичном рынке за 44006 руб за кв метр. Дешевле даже, чем в Кирове.

Ненамного дороже и в Оренбурге (+2,18% за квартал и +10,76% за год) – там «квадрат» на вторичке обойдется по цене в 48916 руб.

В Москве, где цены на жилье и без того весьма высоки, рост идет медленно. За квартал цены выросли всего на 3,9%, за год – на 18,5%. Ну так и стоимость кв. метра тут «кусается» – 265695 руб. Неудивительно, что столица в рейтинге роста цены на недвижимость занимает 21 строчку.

На 24-м месте – Санкт-Петербург (+3,67% рост за квартал, +21,49% за год), жилье там можно приобрести по цене в 158155 руб. за кв. метр.