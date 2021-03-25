Сочи дорожает быстрее всех. Москва далеко не первая в рейтинге пятидесяти городов России, где больше всего выросла в цене вторичка
Sobesednik.ru составил интерактивную карту средней стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке
Аналитики консалтинговой группы SRG выпустили на днях анализ по 50 крупным городам. На этот раз аналитики фирмы рассматривали цены на вторичном рынке жилья по итогам III квартала как по сравнению с ценами во II квартале 2021-го, так и с теми, что были на рынке в III квартале прошлого года.
Карта подготовлена по данным, предоставленным SRG. Эта компания стала первой в России, кто автоматизировал оценку недвижимости, использовав современный инструментарий на основе Big Data. И с 2012-го компания собирает, обрабатывает, хранит, структурирует и анализирует сотни источников данных по всей территории РФ. В том числе и по предложениям и стоимости квадратного метра на самых популярных площадках страны.
Картина такая: за квартал стоимость квадратного метра по стране увеличилась на 4,78% и составила 74055 руб. Конечно, это «средняя температура по больнице», и в конкретных городах она сильно различается.
Так, стремительней всего недвижимость дорожает в Сочи (за квартал – на 17,49%. а по итогам года – больше чем на 50%), там кв. метр вторички теперь стоит 183016 руб.
На втором месте – Краснодар (+14,3% за квартал и +32,05% за год) с ценой за «квадрат» в 72756 руб.
На третьем месте – Севастополь (+8,89% за квартал и +28,43% за год). На вторичном рынке там можно приобрести квартиру по цене 117.611 руб. за квадратный метр.
Медленней всего цены растут в Кирове (+0,75% за квартал и +6,7% за год). Жилье там доступно по цене 46813 руб. за кв. метр.
Похожая ситуация в Челябинске (+1,71% за квартал и +9,84% за год), где можно подыскать себе жилье на вторичном рынке за 44006 руб за кв метр. Дешевле даже, чем в Кирове.
Ненамного дороже и в Оренбурге (+2,18% за квартал и +10,76% за год) – там «квадрат» на вторичке обойдется по цене в 48916 руб.
В Москве, где цены на жилье и без того весьма высоки, рост идет медленно. За квартал цены выросли всего на 3,9%, за год – на 18,5%. Ну так и стоимость кв. метра тут «кусается» – 265695 руб. Неудивительно, что столица в рейтинге роста цены на недвижимость занимает 21 строчку.
На 24-м месте – Санкт-Петербург (+3,67% рост за квартал, +21,49% за год), жилье там можно приобрести по цене в 158155 руб. за кв. метр.