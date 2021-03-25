В Москве продается квартира в "Доме генсеков", относительно недорого
Портал "Мир квартир" нашел интересный объект с историей за сравнительно невысокую цену
Это самый известный жилой дом на Кутузовском проспекте. №26, отделанный бежевым песчаником. Знаменито это здание тем, что в нем почти 30 лет прожил Брежнев. А кроме «дорогого Леонида Ильича», еще и последующие генсеки – Юрий Андропов и Константин Черненко. А также главный идеолог СССР Михаил Суслов, министр обороны Андрей Гречко, министр МВД Николай Щёлоков.
Дом в шутку называли «бутербродом», так как на среднем этаже жил Брежнев, а сверху и снизу его «видные партийцы». Еще одна квартира Брежнева была в доме №42/44. Она состояла из пяти комнат на двух уровнях, соединенных лестницей и лифтом.
Позади дома №26, в сквере на набережной, построили большую автостоянку для личного транспорта высокопоставленных жильцов. Есть она там и сегодня.
-На последнем этаже дома мы нашли в свободной продаже двухкомнатную квартиру размером 53 кв. м, - рассказали "Собеседнику" в "Мир квартир". - Эта квартира с момента постройки дома принадлежала одной семье, перепланировок в ней не было. Ее стоимость – 20,99 млн рублей.