В Москве продается квартира в "Доме генсеков", относительно недорого

Дом в шутку называли «бутербродом», так как на среднем этаже жил Брежнев, а сверху и снизу его «видные партийцы». Еще одна квартира Брежнева была в доме №42/44. Она состояла из пяти комнат на двух уровнях, соединенных лестницей и лифтом.

Позади дома №26, в сквере на набережной, построили большую автостоянку для личного транспорта высокопоставленных жильцов. Есть она там и сегодня.

-На последнем этаже дома мы нашли в свободной продаже двухкомнатную квартиру размером 53 кв. м, - рассказали "Собеседнику" в "Мир квартир". - Эта квартира с момента постройки дома принадлежала одной семье, перепланировок в ней не было. Ее стоимость – 20,99 млн рублей.