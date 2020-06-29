Питерский суд наказал магазин «Магнит» за грохот и вибрации

Петербуржец Роман Максимов через суд добился компенсации морального вреда в размере 25 000 рублей от магазина «Магнит». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Роман Максимов подал иск из-за ежедневного шума и грохота в супермаркете, который расположен на первом этаже жилого дома в посёлке Парголово. Из-за того, что дом монолитный, все вибрации и шум передаются на конструкции и отчётливо слышны на этаже выше.

Истец отметил, что сам работает удалённо, а также воспитывает двух малолетних детей, которым нужен дневной сон. Все эти обстоятельства вынудили его решать вопрос через суд.

Судебная экспертиза выявила, что в дневное время уровень шума по оси Z в квартире Максимова повышен из-за движения тележек по кафельной плитке в супермаркете.

В итоге суд не только удовлетворил запрос на возмещение морального ущерба но и обязал АО «Тандер» заменить напольное покрытие в супермаркете, чтобы не мешать соседям, живущих этажом выше. Представители «Тандера» в суд не явились, но письменно просили отказать в удовлетворении иска.