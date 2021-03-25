Дом ищет хозяина. Что делать с заброшенными деревенскими усадьбами

Сначала давайте разберемся, что у нас считается бесхозяйной вещью, постройкой. По закону у них нет собственника: либо он неизвестен, либо хозяин оформил отказ. Обычно такие дома называют «потеряшками». А вот если владелец есть, но не следит за состоянием имущества, то домик именуют «заброшкой». Среди таких построек есть и пригодные для проживания, но все они продолжают пустовать. Причины самые житейские: не стало хозяина, наследники не посчитали нужным вступить в права на «руины», семья переехала в другую местность.

Стать законным владельцем приглянувшихся «заброшки» или «потеряшки», можно тремя способами.

1. Найти хозяина дома, договориться о сделке и купить. Если он не планирует возвращаться, то есть шанс приобрести крышу над головой по выгодной вам цене. После оформления останется подремонтировать и жить. Поэтому, присмотрев заброшенный дом, сходите в местную администрацию и выясните все детали и кто хозяин. Другой вариант — отправить запрос в Единый государственный реестр недвижимости.

2. Приобрести недвижимость у местной администрации. Этот путь придется пройти, если владелец неизвестен или отказался от прав владения домом. Сначала постройка получает статус бесхозной, далее переходит в распоряжение местных властей, а после выставляется на торги. Эти процедуры по времени тянутся свыше года.

3. Если ухаживать за домом, платить по счетам и проживать там более 15 лет (непрерывно), то он может перейти в вашу собственность бесплатно. Если за 15 лет не объявляются законные претенденты или хозяева, то проживающий имеет право оформить недвижимость на себя. Как подтвердить, что вы проживали? Помогут показания соседей, квитанции по оплате за ЖКУ.