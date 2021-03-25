Москве падение составило 0,86%, а самое большое проседание стоимости зафиксировано в Нижнем Новгороде — на 2,75%. Ранее Герман Греф заявил о стабилизации цен.

- Цены на первичном рынке в августе 2021 года стабилизировались относительно июля, - прокомментировала «Собеседнику» управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. - Это обусловлено как ростом объема предложения, так и ребалансировкой. Например, крупнейшие игроки массового сегмента постепенно увеличивают долю пользующихся спросом лотов небольшой площади с относительно высокой стоимостью квадратного метра, при этом снижая прайс на варианты большего метража.

Всем, конечно, интересно, продолжится ли эта тенденция до конца года и далее.

- В настоящий момент рынок находится в стадии наращивания объема предложения и удержания средних цен, - продолжает эксперт. - Если покупательская активность останется на относительно невысоком уровне, то следующим этапом может быть плавное снижение среднего прайса как в отдельных локациях, так и в масштабах всего рынка. Однако текущий уровень цен, по моему мнению, сохранится до конца 2021 года за счет умеренного роста стоимости в ноябре-декабре.

После того, как ценники плавно пошли вниз, многие потенциальные покупатели уже задаются вопросом — уже покупать или еще какое-то время присмотреться к рынку.

- Клиенту требуется проанализировать свою платежеспособность и финансовые перспективы. Ничего сложного в этом нет: расходы на погашение ипотеки не должны превышать половины (в идеале – трети) месячного бюджета семьи, - советует Надежда Коркка. - Если есть возможность, лучше совершить покупку и не думать, как сэкономить максимум 5% от итоговой стоимости. Привлекательные и ликвидные лоты уходят очень быстро. Для экономии можно воспользоваться различными спец условиями: скидкой от застройщика, предложениями со ставкой по ипотеке ниже средней по рынку (в том числе для военных, бюджетников, зарплатных клиентов), семейной ипотекой.