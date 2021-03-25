Сегодня, в 16:23

Когда покупать жилье

В России впервые за долгое время зафиксировано снижение цен на квадратные метры. Что на самом деле сейчас происходит с ценами и когда наступит удачное время для покупки жилья?

photo
Фото: @Pixabay

 Москве падение составило 0,86%, а самое большое проседание стоимости зафиксировано в Нижнем Новгороде — на 2,75%. Ранее Герман Греф заявил о стабилизации цен.

- Цены на первичном рынке в августе 2021 года стабилизировались относительно июля, - прокомментировала «Собеседнику» управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. - Это обусловлено как ростом объема предложения, так и ребалансировкой. Например, крупнейшие игроки массового сегмента постепенно увеличивают долю пользующихся спросом лотов небольшой площади с относительно высокой стоимостью квадратного метра, при этом снижая прайс на варианты большего метража.

Всем, конечно, интересно, продолжится ли эта тенденция до конца года и далее.

- В настоящий момент рынок находится в стадии наращивания объема предложения и удержания средних цен, - продолжает эксперт. - Если покупательская активность останется на относительно невысоком уровне, то следующим этапом может быть плавное снижение среднего прайса как в отдельных локациях, так и в масштабах всего рынка. Однако текущий уровень цен, по моему мнению, сохранится до конца 2021 года за счет умеренного роста стоимости в ноябре-декабре.

После того, как ценники плавно пошли вниз, многие потенциальные покупатели уже задаются вопросом — уже покупать или еще какое-то время присмотреться к рынку.

- Клиенту требуется проанализировать свою платежеспособность и финансовые перспективы. Ничего сложного в этом нет: расходы на погашение ипотеки не должны превышать половины (в идеале – трети) месячного бюджета семьи, - советует Надежда Коркка. - Если есть возможность, лучше совершить покупку и не думать, как сэкономить максимум 5% от итоговой стоимости. Привлекательные и ликвидные лоты уходят очень быстро. Для экономии можно воспользоваться различными спец условиями: скидкой от застройщика, предложениями со ставкой по ипотеке ниже средней по рынку (в том числе для военных, бюджетников, зарплатных клиентов), семейной ипотекой.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 часа назад

Олег Сенцов: Герои нужны всем. Но – мертвые

Расследование 2 часа назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 5 дней назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Политика 32 минуты назад

Красные от стыда? Члены КПРФ все чаще попадают в криминальные скандалы.

Политика 1 час назад

Оригинал о своих питерских двойниках: Если Вишневского подделывают, значит он настоящий

Общество 1 час назад

Неполная посадка: В тюрьмах и колониях РФ заняты только 69% мест

Общество 2 часа назад

Олег Сенцов: Герои нужны всем. Но – мертвые

Расследование 2 часа назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Общество 2 часа назад

По 150 рублей на еду раздадут пенсионерам Свердловской области на выборах

Политика 3 часа назад

"Это, мягко говоря, абсурд": Германия ответила на обвинения Захаровой

Политика 4 часа назад

Суд: Дмитрий Песков не оскорблял Алексея Навального

Политика 4 часа назад

Памфилова о бородатых двойниках Вишневского: "Это просто позорище и издевательство над избирателями"

Общество 4 часа назад

"Маша в зале суда поет, танцует, улыбается и поддерживает всех нас ". Светлана Тихановская прокомментировала "Собеседнику" тюремные сроки Марии Колесниковой и Максиму Знаку

Общество 4 часа назад

"Намучился": адвокат Михаила Ефремова рассказал о его состоянии

Политика 5 часов назад

Порвавшую паспорт на границе Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии

Общество 5 часов назад

Нужно ли дачникам продление "амнистии"?

Политика 5 часов назад

"Попытки прогнуть Google провалились": Власти заблокировали сайт "Умного голосования"

Общество 6 часов назад

20 британских спецназовцев сбежали из Афганистана, прикинувшись женщинами

Общество 6 часов назад

В Москве за сутки выявлено 1463 новых случая заражения коронавирусом

Политика 7 часов назад

Политолог объяснил, почему "Мужское государство" активизировалось именно сейчас

Общество 8 часов назад

Следственный комитет поищет преступления японцев в учебниках истории

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика