Таунхаус на море, двушка в Европе: что можно купить в мире вместо московской однушки

По динамике роста цен на жилую недвижимость в 2020 году Россия заняла 4-е место в глобальном рейтинге Knight Frank. Основываясь на этом рейтинге, а также на международной базе данных цен Numbeo и объявлениях местных риелторских агентств, эксперты «Метриум» подобрали в шести странах (в трех с самым интенсивным ростом цен и в трех с самым умеренным) жилье, которое можно купить по цене новой однокомнатной квартиры в Москве (10,1 млн рублей, 137 тыс. долл. США или 113 тыс. евро). Один московский квадратный метр в эконом- и комфорт-классе сейчас стоит в среднем 239 тысяч рублей.

1. Стамбул (Турция)

100-метровая квартира в новостройке с бассейном

В турецкой столице обладателю московской однушки есть, где разгуляться. мог быть большой выбор жилья. По данным Numbeo, в центре города средняя стоимость квадратного метра составляет 95 тыс. рублей, а варьируется от 67 тыс. до 150 тыс. рублей, а на окраине можно найти жилье за 65-83 тыс. рублей за кв.м. Это сопоставимо с расценками на жилье в Московской области. По оценке Knight Frank индекс цен на жилье в Турции в 2020 году вырос на 27% – мировой рекорд прошлого года.

По цене московской однокомнатной квартиры в Стамбуле можно приобрести, к примеру, квартиру в строящемся жилом комплексе в европейской части турецкой столицы в 10-15 минутах езды от центра в районе Эюп. Это квартира площадью 104 кв.м. с двумя спальнями и двумя ванными комнатами за 10,1 млн рублей. В составе жилого комплекса бассейн, сауна, спортзал, подземная и гостевая парковка, кафе и рестораны, детские площадки. Ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь 2022 год.

2. Окленд (Новая Зеландия)

Квартира 51 м в центре на берегу залива Уэйтмата

Второй по динамике цен на жилье в 2020 году страной стала Новая Зеландия. Здесь индекс цен повысился на 19%. Хотя и раньше квартиры и дома в Новой Зеландии не были дешевыми. В крупнейшем городе страны Окленде средняя стоимость квадратного метра, по данным Numbeo, составляет 628 тыс. рублей за кв.м. в центре и 470 тыс. рублей за кв.м на окраине. Это сравнимо с расценками на новостройки премиум-класса в Москве.

Но в Окленде можно найти сравнительно недорогие апартаменты. К примеру, новостройки с доступными ценами есть на территории бывших верфей местного порта совсем рядом с центром города. Квартира площадью 51 кв.м. со спальней и ванной комнатной в готовом здании с мебелью и техникой продается за 189 тыс. новозеландских долларов (9,6 млн рублей). В шаговой доступности деловой центр, модные рестораны и магазины.

3. Братислава (Словакия)

Меблированная студия 27 м рядом с центром

Словакия стала одной из стран с самыми быстро растущими ценами на жилье, где индекс прибавил за год 16 процентных пунктов. На местном рынке жилья низкое предложение и высокие цены. В среднем квадратный метр в центре обойдется в 328 тыс. рублей, что соответствует ценам на московское жилье бизнес-класса, а на окраинах – 236 тыс. рублей (московский комфорт-класс).

Впрочем, вариантов жилья здесь немного. В словацкой столице можно приобрести студию площадью 27 кв.м. с ремонтом и мебелью за 109,9 тыс. евро (9,87 млн рублей). Здание находится в районе Братислава III (Нове-Место), недалеко от исторического центра города и хорошо подходит для сдачи в аренду.

4. Джакарта (Индонезия)

180-метровый таунхаус с ремонтом

Эксперты «Метриум» также обратили внимание на недвижимость трех стран, замыкающих список Knight Frank по интенсивности роста цен. Стоимость жилья в 2020 году здесь практически не выросла по сравнению с Россией, индекс увеличился на 1,4%. В целом местный уровень цен умеренный, поэтому у покупателя московской «однушки» в столице Индонезии был бы большой и богатый выбор жилья. По данным Numbeo, в среднем квадратный метр здесь обойдется в 201 тыс. рублей в центре города и в 99 тыс. рублей – на окраине.

В районе Селатан на окраине Джакарты обладатель бюджета для покупки однокомнатной квартиры в Москве может рассчитывать на покупку таунхауса под ключ площадью 180 кв.м.. В здании три спальни и ванные комнаты, а также два парковочных места. Таунхаус продается за 2 млрд индонезийских рупий или за 10 млн рублей.

5. Ларнака (Кипр)

Большая квартира 85 м в 15 минутах от пляжа

На Кипре в 2020 году цены также росли весьма умеренно – индекс увеличился всего на 1,2%. В крупнейшем курортном городе острова Ларнаке средняя стоимость квадратного метра в центре составила 137 тыс. рублей, а в окраинных районах жилье можно приобрести в среднем по 93 тыс. рублей за кв.м.

Соответственно выбор жилья у обладателя бюджета московской однокомнатной квартиры здесь большой, правда, жилой фонд в основном старый. Так, за 113 тыс. евро (10,1 млн рублей) можно приобрести квартиру в центре города в километре от пляжа. Её площадь составляет 85 кв.м. и включает две спальни, кухню и санузел.

6. Рим (Италия)

Квартира с большой террасой в пригороде

В столице Италии за 2020 год цены практически не изменились, их индекс вырос всего на 1%. Тем не менее, жилье в Вечном городе остается дорогим. В центре за квадратный метр в среднем придется заплатить 601 тыс. рублей, что сопоставимо с уровнем цен на премиальные новостройки Москвы. На окраине есть более бюджетные варианты по 288 тыс. рублей за кв.м., что дороже московского комфорт-класса, но дешевле бизнес-класса.

В доме 2010 года постройки за пределами Grande Raccordo Anulare (Большая кольцевая дорога, аналог московского МКАД) можно купить двухкомнатную квартиру с одной спальней, ванной комнатой, небольшой кухней и террасой за 114 тыс. евро (10,3 млн рублей). В жилом комплексе есть консьерж, охрана и круглосуточное видеонаблюдение.

«Когда мы говорим о росте цен на жилье, нужно понимать, что речь не только о стоимости недвижимости как таковой, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – В цене квадратного метра отражена стоимость жизни в выбранной локации, уровень комфорта и безопасности, перспективы в бизнесе и на рынке труда. Если эти критерии улучшаются, то повышается и стоимость недвижимости, хотя средняя площадь может быть сравнительно небольшой. Помимо этого, квартиру следует рассматривать как объект инвестирования. Московская однокомнатная квартира – высоко ликвидный товар, который в долгосрочной перспективе только дорожает и при необходимости продать его несложно, в отличие, к примеру, от огромного таунхауса в бедной стране».