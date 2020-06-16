Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой

Global Look Press

Стала известна зарплата Плющенко на посту тренера сборной после рекламы поправок
Кадр из сериала "Чики" // Фото: скриншот с YouTube

"Чики" – проститутки, которых хочется пожалеть
Фото: Global Look Press

"Мы попали в конец июля": Какие еще сюрпризы приготовит лето?
Фото: АГН Москва

Пять вопросов о плебисците: почему спешат, что нового и доверять ли итогам?
В центре внимания
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube
Все дуэли Алексея Навального: онлайн, на татами и заочно
Нечаев поздравил Чубайса с юбилеем фразой "Во всем виноват Чубайс"
Подозреваемый в убийстве девочки под Красноярском оказался психом со справкой

Новости дня

16 июня, вторник

[22:00]Новые тизеры "Бэтмена", который выйдет осенью 2021-го, покажут в этом августе
[21:35]Трамп подписал указ о создании базы данных по неправомерным действиям полиции
[20:33]В Минздраве заявили, что полное снятие ограничений в РФ возможно лишь в 2021-м
[19:58]В Петербурге завели дело по факту аварии в аэропорту, повлекшей ущерб в миллион
[19:37]"Ростех" опроверг сообщения о том, что школы оснастят системой распознавания лиц
[19:13]Массовые мероприятия в Москве разрешат проводить не ранее середины июля
[18:37]Трассу Москва – Челябинск перекрыли на 4,5 часа из-за ДТП с двумя жертвами
[17:51]Все 28 подсудимых по делу о драке в Чемодановке заявили, что отрицают свою вину
[16:47]СК возбудил дело после перестрелки в Назрани, при которой погибли четверо
[16:00]Совладелец "Новой" намерен до конца июня запустить русскоязычный Independent
[15:48]Избитым в 2007 году участникам "Марша несогласных" присудили €43 тысячи на троих
[14:57]Иностранец и москвич задержаны при попытке запустить стрелу с наркотиками в СИЗО
[14:55]В "Единой России" хотят отменить новогодние праздники за счет "нерабочих дней"
[14:07]Сеул возложил ответственность за взрыв офиса связи в Кэсоне на КНДР
[14:02]Песков заявил, что Путин намерен устроить "Прямую линию" после плебисцита
[13:15]На россиян завели почти 500 тысяч дел на 1 млрд штрафов за нарушение самоизоляции
[12:40]В ходе беспорядков в Дагестане пострадали семь полицейских и несколько машин
[12:21]"Время такое": Директор ФБК не стал рассказывать МВД, планирует ли он беспорядки
[11:44]Заковавшему и избившему жителей полицейскому вменяют превышение полномочий
[10:56]"Ъ": ЦИК разрешил регионам сэкономить на проверке членов избиркомов на COVID-19
[10:24]Система быстрых платежей от ЦБ плохо работает с продуктами Сбербанка
[09:33]В Новосибирской области взрыв снаряда повлек травмы у четверых военнослужащих
[08:54]Азербайджанцы, не сумевшие вернуться на родину, напали на полицию Дагестана
[08:29]Навальному не грозит срок, а за школьниками начнут слежку. Главное к утру 16 июня

15 июня, понедельник

[21:57]Менее  10% онлайн-сервисов адаптированы для незрячих людей
[21:05]Курильщики с ковидом показали в Москве хорошую дисциплину
[20:34]До конца лета в РФ могут начаться клинические испытание еще одной вакцины от ковида
[20:20]Мигрантам позволят оставаться в РФ с просроченными разрешительными документами
[19:56]Стрелка, напавшего на полицейских в Москве, проверят на экстремизм
[19:29]В Калининграде закрыто дело о вымышленном диалоге Сталина и Гитлера
[18:52]Ресторатор предположил, что половина ресторанов в РФ закроются навсегда
[17:40]На Ленинском проспекте в Москве мужчина стрелял в полицейских
[17:15]Под Красноярском убили школьницу, чье заявление об угрозах проигнорировали в полиции
[16:05]В ОНК считают, что осужденного на 16 лет Уилана обменяют "достаточно быстро"
[15:46]В Чечне музыканта оштрафовали на 1500 рублей за запись песни Муцураева
[15:35]Пятеро заместителей главреда "Ведомостей" уволились из-за назначения Шмарова
[14:52]В Татарстане выносили решения по делам о нарушении самоизоляции за 16 секунд
[14:37]МИД предписал двум чешским послам покинуть Россию в течение двух дней
[13:38]"Яндекс" представил сервис видеоконференций для групп до 35 человек
[13:37]Лжехирург Алена Верди скончалась на Кубани, не выходя из комы

Фото: depositphotos
Рецепт: Легкий свекольник на основе ботвы
Фото в статье: Depositphotos, Instagram
Ты уволен: как получить максимальное пособие по безработице
Фото в статье: пресс-служба СТС
Поке и фахитос: Летние рецепты от Александра Бельковича
Фото: depositphotos
Рецепт: Летние соусы для красивой фигуры
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Как москвичи могут оспорить незаконный штраф от "Социального мониторинга"?
Фото в статье: пресс-служба СТС
Суп из тыквы, боул с рыбкой и брускетта с авокадо: Три ресторанных рецепта для дома
Фото: Global Look Press
Зарплаты в Ярославле и нарушители на пляжах Дзержинска: Что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Во Владимире борются за пиво, а в Якутске критикуют блогеров: что обсуждают в Сети
Фото: Global Look Press
Бюджет в Челябинске и пруд за 14 млн в Калуге: что обсуждали в Сети
Респонденты // фото: Global Look Press
На ком держится мир? Отвечают синоптик, экономист и актриса

Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой

Недвижимость
20:41, 16 июня 2020

Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Лишь за два месяца карантина рынок недвижимости радикально изменился, и сейчас все долгосрочные прогнозы о его будущем «разбиваются» о фактор пандемии.

О предварительных итогах начального этапа кризиса и возможных последствиях для рынка недвижимости Sobesednik.ru рассказал Владимир Щекин, совладелец группы «Родина».

– Как обвал курса рубля, цен на нефть и пандемия коронавируса сказались на девелоперском рынке?

– Столичный рынок недвижимости сильно пострадал. В апреле спрос на столичные новостройки сократился на 46%. Причем в некоторых жилых комплексах продажи снизились сразу на 70% – это просто колоссальные потери. Количество майских сделок также наверняка будет кратно ниже, чем в аналогичный период за прошлый год.

На фоне драматического падения спроса и недостаточного объема мер господдержки девелоперы были вынуждены прибегнуть к радикальным решениям: целый ряд компаний разработал совместные программы с банками по дополнительному субсидированию ставки по льготной ипотеке, некоторые участники рынка ввели скидки до 20% на отдельные пулы лотов или предложили особые условия беспроцентной рассрочки. Однако даже эти меры не смогут до конца восстановить спрос, они лишь запустят этот процесс.

– Что на этом фоне происходит с ценами на жилье?

– В апреле столичные новостройки массового сегмента подорожали менее чем на 1%, тогда как за первые три месяца 2020 года прирост составил более 6%. Полагаю, в последующие месяцы цены не сильно поднимутся, а в некоторых проектах останутся на прежнем уровне: несмотря на потери выручки и растущие издержки, девелоперы не смогут наращивать цены в текущей ситуации. Поэтому в ближайшие месяцы цены на новостройки скорее всего не изменятся.

– Сколько компаний уйдут с рынка из-за сложившейся ситуации?

– Тенденция к уходу с рынка застройщиков прослеживалась еще в 2019 году в связи с переходом на эскроу-счета, и сегодня она наверняка сохранится в контексте общего экономического спада. Тем не менее думаю, катастрофическая ситуация, развернувшаяся на рынке в 2008 году, уже не повторится в прежних масштабах. Тогда многие проекты были заморожены, и резко подскочило количество обманутых дольщиков.

Однако за прошедшие годы изменился сам рынок недвижимости. Сегодня уже 35% строящихся московских квартир продается по эскроу-счетам, а в Новой Москве этот показатель еще выше – почти 40%. Девелоперы таких проектов получают финансирование от банков и потому не зависят от текущего уровня продаж и денег дольщиков. Кроме того, переход на новую систему финансирования отсеял многих слабых игроков: банки инвестируют только в ликвидные проекты с минимальными рисками.

–  Кто пострадает сильнее всего?

– На мой взгляд, в уязвимом положении оказались небольшие компании, и речь не только о банкротстве: еще в 2019 году девелоперы стали отказываться от развития масштабных участков и продавать активы более сильным игрокам.

На этом фоне тенденция к монополизации рынка может усилиться, однако многое зависит от масштаба экономических последствий. Кроме того, в сложной ситуации оказались девелоперы, работающие по старым правилам: они не смогут рассчитывать на стабильное финансирование, поскольку привлекают деньги дольщиков напрямую и сильно зависят от уровня спроса. 

– Есть ли компании, для которых текущая ситуация может быть выигрышной?

– Падение спроса затронуло все без исключения сегменты недвижимости. Однако преимущество имеют компании, которые выводят на рынок новые жилые комплексы с удачной концепцией и привлекательным соотношением цены и качества. 

– Стоит ли покупать квартиру сейчас?

– Решение о покупке квартиры принимается в индивидуальном порядке, и универсального совета не существует. Клиент оценивает свои финансовые перспективы, цели приобретения – решение жилищного вопроса или вложение с целью преумножить капитал.

Мы видим, что за последний год порог входа в проекты заметно вырос, соответственно, пространство для инвестиций сузилось. Однако даже сегодня в старых границах столицы и в Новой Москве выходят высоколиквидные проекты с привлекательным соотношением цены и качества. Конечно, инвесторы отслеживают такие предложения и активно заключают сделки на самом старте продаж. 

Если говорить о покупке квартиры для личного проживания, то многое зависит от сегмента недвижимости. Сегодня в стране действует программа льготной ипотеки, и не факт, что власти продлят ее хотя бы до конца года. Поэтому желающим воспользоваться рекордно низкой ставкой лучше не откладывать покупку на долгое время. Однако при первом взносе в размере 20% максимальный бюджет покупки ограничен 10 млн рублей.

– На что обратить внимание в первую очередь в изменившейся ситуации? Особенно на новшества – онлайн-покупки и т.д.? Как не вляпаться в долгострой и обанкротившуюся из-за коронавируса компанию?

– Во время самоизоляции застройщики начали переходить на онлайн-продажи, однако надо понимать, что этапы сделки в разной степени поддаются цифровизации. Например, онлайн-бронирование и электронная регистрация получили повсеместное распространение, но онлайн-оплата или удаленная ипотека доступны далеко не во всех проектах и банках. Поэтому если покупатель квартиры планирует провести сделку удаленно, следует заранее выяснить, как именно проходят разные этапы покупки: регистрация и оплата, оформление ипотеки в конкретном банке и т.д.

– Может сейчас вырасти число обманутых дольщиков, как было в кризис 2008 года?

– 2007-2008 годы отметились чередой банкротств, массовой заморозкой проектов, ростом числа обманутых дольщиков. Думаю, сегодня мы не увидим столь масштабных последствий благодаря новой схеме финансирования проектов. Тем не менее, покупателям не следует терять бдительность.

Перед покупкой квартиры необходимо изучить проектную документацию, обратить внимание на сроки реализации проекта. Нужно оценить и активность стройки – нередко прямую трансляцию со стройплощадки можно посмотреть на сайте комплекса. Кроме того, есть явные признаки того, что девелопер находится в предбанкротном состоянии. Например, стоит насторожиться, если в проекте предлагаются нереалистичные скидки под 30-40%.

– Будут ли задержки по срокам сдачи объектов из-за нерабочих месяцев?

– Безусловно, объемы ввода жилья в столице в 2020 году снизятся относительно крайне успешного 2019 года, однако во многом это падение будет обусловлено эффектом высокой базы. Если судить по текущей ситуации, то заморозка строек на полтора месяца не стала непреодолимым препятствием для соблюдения сроков сдачи, но многое зависит от конкретного проекта.

Есть и другой, более весомый фактор, который, вероятно, повлияет на перенос сроков. У девелоперов, работающих по старой схеме, могут возникнуть проблемы с финансированием из-за падения спроса. В целом, власти уже заявили, что в 2020 году объемы строительства в России могут сократиться на 10%. Если этот прогноз подтвердится, то основные последствия снижения строительной активности будут заметны уже в последующие годы.

Рубрика: Недвижимость

Поделитесь статьей:
Фото: Depositphotos

Недвижимость

Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой

Читать далее >

Global Look Press

Недвижимость

Вторичный рынок жилья может снизить цены на 10-12% в ближайшие месяцы

Читать далее >

Фото: depositphotos

Недвижимость

Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости

Читать далее >

Политика
Леонид Гозман: Власть молчит о теракте в Будённовске, так как ей плевать на людей
Миролюбие России – на уровне Сомали
"Близок к телу": новый премьер Белоруссии оказался держателем тайн Лукашенко
Пролетая над рекой в Норильске: Итоги недели одним предложением
Общество
"Это самоубийство": жертва хирурга-потрошителя Алены Верди о ее смерти
Воспитательницу детсада выгоняют на улицу из-за долгов перед МФО
"Кремль. Путину". Деньги – народу, налоги – для олигархов!
Ваши права. Как обжаловать штрафы, полученные во время режима самоизоляции?
Колумнисты
Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Скандала с Навальным можно было бы избежать. Если бы вместо ветеранов в роликах снимались Игорь Сечин, Аркадий Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и прочие приближенные к власти миллиардеры. ТИменно им в первую очередь нужно «обнуление» Владимира Путина. Но они предпочли спрятаться за спины заслуженных людей. И не только воевавших во Вторую мировую, к слову

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Я не защищаю и не оправдываю советскую власть – я просто показываю, что путинская идеология и практика не имеют с нею ничего общего. И главный грех Платошкина заключается вовсе не в том, что он призывает голосовать против поправок в Конституцию: главный грех в том, что он классово чужой

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Как известно, 20 лет назад первым в борьбе скреп со свободой пал канал НТВ, а конкретно – программа «Куклы». То, что в «Куклах» было на виду, в «Чуме» спрятано между строк. При этом создатели смеются и над собственной же «игрой в прятки»

Культура и ТВ
Представитель "Современника" назвала аварию с Ефремовым несчастным случаем
Никас Сафронов: Перед смертью Трушкин сильно ослаб и не мог ходить
Рудинштейн о депрессии Ефремова: Боюсь, что Миша совершит суицид
Юрий Грымов: Думаю, Лолита войдет в труппу театра "Модерн"
Шоу-бизнес
"Могила Началовой – самая яркая": Басков и Долина навещают певицу на кладбище
Испугались вируса: Сафронов объяснил, почему звезды отказались хоронить Трушкина
Владимир Фриске: Жанну могло спасти лекарство, которым лечат Заворотнюк!
"Дайте поспать спокойно": Друзья Барыкина уверяют, что говорили с его призраком

Здоровье
Ученые: Молодость снижает риск заражения коронавирусом почти наполовину
Коронавирус редко передается от матери к ребенку при родах
COVID-19 атакует мозг человека и размножается в его клетках
Молочные продукты защищают от диабета и гипертонии
Туризм
COVIDное лето Кубани: Позволят ли новые правила отдохнуть на российских курортах?
Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду
"Как нам выжить?" Крымчане не знают, чем кормить детей в отсутствие туристов
Италия учится ходить: жители вышли на улицы после карантина и считают убытки
Авто
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Электронные "права" – не выходя из дома
Недвижимость
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Новостройки после пандемии – что изменится
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Юрист: Власть кинула дольщиков. Меры поддержки помогут лишь застройщикам
Свежий номер
Фото: Global Look Press; в статье: АГН Москва
"Фракция болгар": Кто из наших депутатов и сенаторов поселился в стране НАТО
Фото в статье: Global Look Press
Марш пустых кастрюль-2020: ждать ли России массовых протестов после самоизоляции?
Фото: Global Look Press
Оружейные бароны: Кто в России наживается на продаже смертельных вооружений
Фото в статье: скриншоты Youtube, Twitter
Адвокат Ольшанский: Ефремова надо класть в больницу. Ему поможет время
Фото в статье: Global Look Press
Каждые 15 минут слышен вой сирен: Почему массовые протесты захлестнули Америку?

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
Юлия Галямина:
Голосование – это возможность сказать "Нет" поправкам
Global Look Press
Евгений Ройзман:
В июле им снова придется вводить карантин. Точечно
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube
Алексашенко:
В плане Мишустина нет ни слова о восстановлении доходов населения
Фото в статье: Global Look Press
Дмитрий Глуховский:
Наша власть не дает людям повода гордиться своей страной
Фото в статье: Global Look Press
Марк Розовский:
Алкоголизм, как и талант, передался Мише Ефремову по наследству
Ольга Бузова // Фото в статье: Instagram
"Подтирка для зада": Солнцев высмеял Бузову за рекламу поправок
Фото в статье: Instagram
"Жаль мальчика": жена Тимати признала себя "горе-матерью"
Фото в статье: Instagram
Боня выступила против раздачи денег бедным: Хватит плодить нищебродов и лентяев!
Фото: Instagram
"Светка счастлива": Миро "уличила" Лободу в связи с женщиной-продюсером
Фото в статье: Instagram
"Купили Тину": Канделаки затравили за восхваление героизма Захаровой
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
Фото: depositphotos
Хорошее собачье дело: В Казани студенты создали приложение для владельцев собак
Фото: Global Look Press
Женщина три года жила по "мужскому" паспорту
Фото: соцсети
Медсестра в купальнике – лучшее лекарство
Бахтияр Жакупов // стоп-кадр: YouTube
Участковый из Казахстана, спасший семью от выселения, стал героем соцсетей
^