Налетай, подешевело! Кому дают ипотеку под 2,7 процента

Сельская ипотека теперь распространена и на мелкие населенные пункты (до 30 тысяч населения) курортов Кубани. Так, в список городов и поселков, где жилье можно будет купить по льготной ставке от 2,7% годовых, вошли Анапа, Абрау-Дюрсо, Лермонтовка и еще 1,5 тысячи населенных пунктов юга России.

Сегодня взять сельскую ипотеку можно в Россельхозбанке, она позволяет приобрести соответствующее жилье в любом регионе, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга. Руководитель Ипотечного центра Est-a-Tet Алексей Новиков ответил на вопросы Sobesednik.ru о новом банковском продукте.

– Чем объясняется эта ставка, которая существенно ниже рынка?

– Запуск данной программы направлен на повышение демографии в сельских поселениях РФ, чтобы клиентам было дешевле построить или обновить свои дома. Цель – стимулировать заселение именно этих участков земли, чтобы люди не уезжали, а наоборот, чтобы им было бы интереснее и выгоднее получать дешёвую субсидию для покупки или строительства домов.

– Кому дадут такую ипотеку, на какое жилье?

– Программа распространяется на села и поселки вне Москвы и области и Санкт-Петербурга. Сумма кредита до 3-5 млн рублей в зависимости от региона покупки. Первоначальный взнос от 10%.

– Будет ли востребовано это предложение?

– С учётом того, что начала работать дальневосточная ипотека, будущее у данной программы есть. Думаю, с каждым месяцем она будет набирать обороты.

– Стоит ли ожидать и в дальнейшем появления ставок по ипотеке ниже 3-5%?

– Если мы касаемся московского рынка, то я в этом сомневаюсь, а если говорить о региональных программах, то такие программы стимулирования жителей оставаться внутри региона уже существуют и будут развиваться дальше.

– Какие могут быть подводные камни в подобных историях?

– По крайней мере я не вижу каких либо подводных камней, все сделано в рамках развития регионов, повышения доступности недвижимости и качества жизни населения.

– Какой вообще можно дать прогноз по ипотечным ставкам на обозримое будущее?

– Если мы говорим о ставках в целом, без спецпрограмм, то в течение года возможны корректировки в части снижения. Но опять же мы зависим от внешних факторов: все те же санкции, инфляция, а теперь и коронавирус.