В новый год – с новой квартирой? Тренды рынка недвижимости – 2020

В центре внимания
Дмитрий Быков. Фото: Александр Шпаковский
Дмитрий Быков: Опять двадцать пять
Критикуют не шутя: молодые юмористы высмеивают власть, ТВ – подтягивается
"Мы все живем в последствиях бескровной демографической революции"

Новости дня

16 декабря, понедельник

[18:06]Володин не согласен со Скворцовой, что врачи в среднем получают по 79 тысяч
[18:06]В Татарстане активисток палаточного лагеря доставили в больницу
[18:05]В Турции назвали причину смерти основателя "Белых касок"
[17:49]Третий свидетель по делу "Седьмой студии" заявил о давлении со стороны следствия
[17:47]Вспышка эпидемии гриппа в России этой зимой сместится на январь
[17:29]Путин подписал закон о запрете на выезд за рубеж для экс-сотрудников ФСБ
[17:28]Адвокат Олега Соколова заявил о двух попытках суицида своего подзащитного
[17:25]Пропажу слова "протесты" из эфира "России 1" объяснили техническим браком
[17:20]В Чебоксарах мужчина умер по пути за справкой об инвалидности
[17:19]Адвокаты Егора Жукова требуют отменить обвинительный приговор и закрыть дело
[17:18]Росприроднадзор выявил нарушения на комбинате в Сегеже
[17:17]Пять советских мультфильмов отреставрированы под современные проекторы
[17:16]Расследователи подозревают в договорных матчах теннисиста из первой тридцатки
[17:15]Вице-губернатором Петербурга может стать бывший министр транспорта России
[15:50]Opel объявил о возвращении в Россию после прекращения продаж в 2015 году
[15:43]У противника ввоза урановых отходов в Россию разбили все окна в офисе
[15:37]Погоду в Москве назвали потенциально опасной из-за ветра до 14 м/с ночью
[15:29]Рогозин достроит Восточный и за "колоссальные средства" создаст "лифт" на Луну
[15:29]В Геральдическом совете хотят создать специальный флаг для российских олимпийцев
[15:23]"Бавария" сыграет с "Челси", а "Ювентус" с "Лионом" в 1/8 финала Лиги чемпионов
[15:16]Прокурора обвиняют в убийстве следователя с помощью бесплатных услуг авторитета
[15:12]СК передал дело экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна в прокуратуру
[15:12]Полиция пришла к тюменцу из-за 50 рублей, перечисленных в департамент соцзащиты
[15:10]Генпрокуратура заказала гольф-кары на сумму более 3 млн "для нужд РФ"
[15:09]Роскомнадзор требует от Twitter объяснить причины блокировок российских страниц
[15:09]25 журналистов в 2019 году погибли при исполнении должностных обязанностей
[15:08]В Нижегородской области арестован местный житель, пытавшийся зарезать свою семью
[15:07]Депутат предложил заменить смертную казнь на одиночное пожизненное заключение
[14:50]Отбывшего десятидневный арест Ивана Жданова задержали без объяснения причин
[14:37]Premier объяснил удаление серии "Эпидемии" конкуренцией с "Полицейским с Рублевки"
[13:25]ЕСПЧ впервые рассмотрит дело трансгендера из России о родительских правах
[13:12]Бизнес просит Медведева не создавать новую госкорпорацию по внедрению IT-решений
[13:09]В Омске прошло заседание суда по делу родителей, ставивших сына на гречку
[13:08]В Петербурге задержали пенсионера, открывшего стрельбу с балкона из ружья
[12:48]Российские боксерши потребовали с ринга допустить их до соревнований с мужчинами
[12:44]В Москве арестовали мужчину, стрелявшего в тоннель метро на станции "Косино"
[12:44]Болельщики "Спартака" выступили за разрешение пива на стадионах во время матчей
[12:43]Рынок труда в 2020 году больше внимания уделит узкопрофильным специалистам
[12:42]Пассажиров московского метро поздравят Александр Розенбаум и рэпер Баста
[12:40]Rambler требует от Twitch 180 млрд за нарушения со стороны пользователей

Фото: Global Look Press
Как избавиться от звонков из банков с предложением взять кредит
Что нужно и не нужно делать, если в доме вдруг разбился градусник
Держим на пульсе. Как правильно измерять артериальное давление дома
Фото: Global Look Press
Что делать человеку, если он получил травму из-за гололеда
Фото: Global Look Press
Спи, малыш! Основные правила здорового сна для самых маленьких
Фото: Global Look Press
Самые обсуждаемые темы недели с интернет-форумов регионов России
Фото: depositphotos
Девять продуктов, необходимых в диете женщины после 40 лет
Мурад Мусаев, Артем Дзюба и Юрий Семин // Global Look Press
Ноль из шести: итоги еврокубковой кампании клубов РПЛ
Казань – лучший город в России (по мнению россиян) // фото: Global Look Press
10 лучших городов страны по мнению самих россиян
Фото: Global Look Press
Десять "зимних" советов для автомобилистов

В новый год – с новой квартирой? Тренды рынка недвижимости – 2020

Недвижимость
16:49, 16 декабря 2019

фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Опрошенные Sobesednik.ru эксперты дали прогнозы по ситуации на рынке недвижимости на наступающем году.

 

Управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая:

— Будет ли 2020 год лучше для покупки квартиры, чем 2019-й?

— Ситуация в экономике и на рынке недвижимости только отчасти стабильная, поэтому горизонт планирования не должен быть очень отдаленным. Если покупатель готов совершить сделку, то лучше не откладывать ее более чем на четыре месяца.

Как показал опыт 2018 года, позитивные тренды могут очень быстро сменяться негативными. Полагаю, в I квартале 2020 года в целом сохранится позитивная конъюнктура для покупателей. Прежде всего, она будет связана с более доступными жилищными кредитами, так как ставки по ним сокращаются и в следующем году они утвердятся на уровне 8–9% годовых. Правда, ЦБ может начать повышать ключевую ставку — в этом отношении политика регулятора непредсказуема, — поэтому покупателю не следует рассчитывать на долгосрочное снижение стоимости жилищного кредита.

— Что будет с ценами?

— Вероятно, цены продолжат повышаться, однако к этому процессу добавятся еще два относительно новых тренда: рост размера возможного дисконта, а также сохранение стартовых цен в новых проектах новостроек на текущем уровне.

Средний размер скидки на рынке новостроек в следующем году может увеличиться в два раза с 3–4% до 6–7%. При этом новые жилые комплексы в продаже не будут отличаться более высоким уровнем цен по сравнению со средними расценками, как это часто происходит сейчас. В совокупности эти факторы нивелируют рост цен.

— Достаточным ли будет предложение? В каком сегменте оно будет больше?

— Сейчас на рынке новостроек Москвы представлено почти 50 тысяч квартир и апартаментов. По этому показателю предложение нового жилья практически сопоставимо с количеством объектов вторичного рынка. Даже несмотря на то, что в уходящем году застройщики начали реализовывать меньше проектов, чем в прошлом, в целом объем рынка остается очень большим, поэтому покупателям будет из чего выбрать. Что касается пополнения рынка новыми предложениями, то баланс между новостройками комфорт- и бизнес-класса сохранится.

— Какие тренды на рынке недвижимости могут обозначиться в будущем году?

— В следующем году, на мой взгляд, постепенно начнет расти спрос на квартиры большей площади, то есть интерес покупателей сместится, скажем, с однокомнатных квартир площадью 35–40 кв. метров к объектам площадью 40–45 кв. метров. Этот процесс будет характерным для всех типов квартир. Причина — снижение ставок по ипотеке, которое позволит потенциальным клиентам приобрести жилье большей площади, чем они рассчитывают сейчас, исходя из ставок 9–9,5%.

 

Управляющий директор МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости Александр Москатов:

— Есть большая вероятность, что к весне-лету 2020 года цены на московское вторичное жилье несколько замедлят рост. Чем это вызвано? Дело в том, что неоднократное понижение ключевой ставки ЦБ и связанные с этим снижения ипотечных ставок от ведущих банков подтолкнули многих покупателей приобрести квартиру в уходящем году. Но именно это неоднократное снижение позволило спросу на жилье действовать опережающими темпами — то есть сейчас удовлетворен спрос даже тех, кто без этих снижений купил бы жилье в 2020 году.

В то же время активность покупателей создала у многих продавцов неоправданное ощущение того, что можно повысить цену, чем они и воспользовались. Поэтому на рынке сейчас большое количество переоцененных квартир (особенно в бизнес-классе и сегменте «комфорт плюс»). Но у населения не увеличилась покупательная способность и не выросли — и не вырастут — доходы. Поэтому на переоцененные квартиры покупателей нет, и примерно через полгода простоя многие собственники начнут снижать цены. При этом в самом востребованном сегменте рынка — эконом и комфорт — всегда наблюдается дефицит ликвидных предложений. Поэтому цены в сегменте до 11–12 млн рублей будут расти вместе с инфляцией, а в более дорогом сегменте, который сейчас переоценен, скорее всего, остановятся или даже несколько уменьшатся.

Не исключено, что снижение ключевой ставки продолжится, что повлечет за собой дальнейшее снижение ипотечных ставок.

 

Генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин:

— Поскольку Центробанк продолжает смягчение кредитно-денежной политики, ставки по ипотеке также будут сокращаться в ближайшее время. Не исключено, что весной 2020 года базовые ставки для заемщиков снизятся до уровня 8,5% годовых, обновив тем самым исторический рекорд по уровню доступности кредитов для покупки жилья. С этой точки зрения, безусловно, 2020 год станет более удачным временем для клиентов на рынке жилой недвижимости, чем 2019 год, на протяжении которого ставки в основном росли.

Учитывая динамику ставок, а также переход на новую модель финансирования жилищного строительства (более затратную для застройщиков, чем прежняя), скорее всего, в следующем году цены не прекратят рост. Однако темпы роста, вероятнее всего, снизятся: если за прошедший год «квадрат» подорожал на 5–10%, то в следующем году цены могут увеличиться в пределах 5%. Правда, предложение на рынке, особенно в крупных городах, по качеству неоднородно, поэтому в наиболее востребованных покупателями объектах стоимость квадратного метра, возможно, сохранит темпы прироста на уровне текущего года.

Даже на пике спроса в 2018 году объем предложения сокращался относительно пиковых значений не более чем на 10%. Это значит, что едва ли на рынке возникнет нехватка новых интересных вариантов от застройщиков. Хотя в 2019 году девелоперы несколько снизили темпы своей активности, в целом новые проекты на рынке появляются, причем как в комфорт-, так и в бизнес-классе. По стадии строительной готовности представленных на рынке новостроек (а значит, и по уровню цен) сейчас жилые комплексы распределены сбалансировано, то есть можно вложиться на ранней стадии с экономией 15–20%, а можно приобрести и почти готовую новостройку.

Полагаю, главным трендом 2020 года станет сохранение текущего уровня спроса, в основном за счет снижения ипотечных ставок, а также благодаря снижению темпов роста цен.

 

Алексей Перлин, генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции»:

— Думаю, что 2020 год для приобретения жилья станет интереснее с точки зрения надежности вложений. По итогам следующего года уже порядка 40% всех проектов, полагаю, будут продаваться с открытием эскроу-счетов, что дает дольщикам куда больше гарантии, чем при обычной схеме взаиморасчета. Однако за надежность придется «расплачиваться» фактически из собственного кармана. Девелоперы повышают среднюю стоимость квадратного метра, закладывая переплаты по проектному финансированию. Поэтому с точки зрения экономии 2019 год все же актуальнее, чем 2020 год.

Проекты с эскроу-счетами уже выходят в продажу со средней стоимостью квадратного метра, равной по цене с уже давно реализующимися новостройками, девелоперы которых продают по старым правилам. Полагаю, в 2020 году такая пропорция сохранится. Однако из-за наращивания доли новостроек с эскроу-счетами общий уровень средних цен пойдет вверх.

В комфорт- и бизнес-классе средняя стоимость квадратного метра в 2020 году, считаю, увеличится примерно на 5–7%. При этом застройщики вряд ли будут столь же уверенно наращивать стоимость, как в 2019 году. Отчасти такое увеличение все же имело спекулятивный характер. В 2020 году подобная стратегия девелоперов маловероятна.

В премиум-классе и в элитном сегменте рост цен будет чуть ниже, как, впрочем, и до вступления в силу поправок в 214-ФЗ. Подобные проекты чаще выводятся уже в высокой стадии готовности. Соответственно, и прирост стоимости обычно чуть ниже, чем в более доступных сегментах.

По итогам октября 2019 года в Москве на первичном рынке средневзвешенный процент по выданным кредитам составил 8,84% против 10,04% еще в мае 2019 года. В результате это позволило частично нивелировать общий прирост цен на жилье. Думаю, что в 2020 году динамика останется прежней, реально будет достичь средневзвешенной ставки в 8%.

С точки зрения стабильности спроса наибольшей устойчивостью обладают новостройки бизнес-класса, где на решение покупателей практически не влияет ставка по ипотеке. Поэтому в 2020–2021 гг., полагаю, высокую активность будут показывать застройщики именно проектов бизнес-класса. Однако в 2022 году на рынок станут активно поступать новые объемы по реновации, предназначенные для коммерческой продажи. В такой ситуации новостройки массового сегмента снова «отвоюют» основную долю рынка.

Думаю, что с целью экономии бюджета и нивелирования роста цен все больше клиентов станут выбирать не квартиры, а апартаменты, которые на 15–25% дешевле. Кроме того, покупатели будут голосовать за разумный минимализм. Речь идет преимущественно о жилье с европланировкой, то есть небольшой спальней и просторной кухней-гостиной.

Также стабильным спросом будет пользоваться жилье с отделкой. Естественно, застройщикам нужно будет ориентироваться на новые требования клиентов. Например, мы впервые предложили в качестве опции отделку в секции дома, где все варианты продаются без ремонта. В 2020 году доля таких лотов «под ключ» будет увеличиваться в целом по рынку.

Теги: #Тарифы и цены

Рубрика: Недвижимость

Поделитесь статьей:

фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Недвижимость

В новый год – с новой квартирой? Тренды рынка недвижимости – 2020

Читать далее >

Нет изображения

Недвижимость

В обязательства по алиментам добавят расходы на жилье

Читать далее >

Нет изображения

Недвижимость

Баннеры с обращением к Путину вывесили дольщики на фасады недостроя в ТиНАО

Читать далее >

Политика
Ждать и надеться. Станислав Белковский об успехах встречи Путина и Зеленского
Вице-губернатором Петербурга может стать бывший министр транспорта России
Бизнес просит Медведева не создавать новую госкорпорацию по внедрению IT-решений
Новая методика расчета показателей может помочь МЭР выполнить "майские указы"
Общество
"Недоверие к врачам – это недоверие к нынешней системе в медицине"
Володин не согласен со Скворцовой, что врачи в среднем получают по 79 тысяч
В Турции назвали причину смерти основателя "Белых касок"
В Татарстане активисток палаточного лагеря доставили в больницу
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Начинать маленькую победоносную войну в переломные моменты истории недальновидно: переломные моменты дурно сказываются на боеспособности армии

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Зеленский показал, что харизма и обаяние у него есть, но полной готовности к отправлению обязанностей президента поглощенной войной страны — пока нет

Шеин Олег

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Очевидно, что необходимо менять трудовое законодательство: без прав самих работников никакие государственные решения сверху работать не будут

Культура и ТВ
Мозг профессиональных ударников работает совсем по-другому
Пять советских мультфильмов отреставрированы под современные проекторы
Premier объяснил удаление серии "Эпидемии" конкуренцией с "Полицейским с Рублевки"
Пассажиров московского метро поздравят Александр Розенбаум и рэпер Баста
Шоу-бизнес
"Внебрачным сыном" Татьяны Булановой заинтересовалась полиция
Пропажу слова "протесты" из эфира "России 1" объяснили техническим браком
Клип на песню Despacito стал самым популярным на YouTube за период с 2010 года
Сломанные очки Джона Леннона купили на аукционе за $183 тысячи

Здоровье
Перед облучением раковым больным нужны антибиотики
Вспышка эпидемии гриппа в России этой зимой сместится на январь
В закрывшуюся в Новочеркасске больницу прибудут пять специалистов
Ученые из РФ выяснили, содержание каких белков повышено у людей с шизофренией
Туризм
Парад игрушек – 2019 в честь Дня благодарения в Нью-Йорке: фоторепортаж
ФССП сообщила о запрете на выезд из России для 3,4 миллиона должников
17% россиян потенциально не могут выехать за границу из-за долгов
В транзитных зонах российских аэропортов появятся курилки
Авто
Настоящий, железный: как мы тестировали китайский внедорожник
Opel объявил о возвращении в Россию после прекращения продаж в 2015 году
Еще один китайский внедорожник на российских дорогах
Опрос: вы за песок или за реагенты?
Недвижимость
В новый год – с новой квартирой? Тренды рынка недвижимости – 2020
В обязательства по алиментам добавят расходы на жилье
Баннеры с обращением к Путину вывесили дольщики на фасады недостроя в ТиНАО
Число сделок по ипотеке в Москве снижается. Пойдут ли вниз цены?
Свежий номер

Ковальчук привел к успеху родственника президента // фото: Анна Майорова / ТАСС
Семейная энергетика. Как связаны "Интер РАО", сын Ковальчука и племянник Путина
Это авария в Чебаркуле. Но и в других пострадавших городах картины схожие // фото в статье: Global Look Press
Почему ЖКХ опять не готово к зиме и при чем тут олигархи
Четверо из пяти артемовцев-добровольцев
Спасение не по-детски. Простые россияне начали ловить педофилов сами
Фото: Андрей Струнин
Пишешь книгу – гонорара фигу. Как издательства обманывают авторов и читателей
Активных антиуранщиков немного, но они не сдаются
Люди Кургана против урана. Жители Зауралья бросили вызов атомной госкорпорации
Кадр: фильм «Текст»
Иван Янковский:
Не хочу сниматься в кино про водопроводный кран!
Людмила Улицкая // фото: Андрей Струнин
Людмила Улицкая:
Закон об "иностранных агентах" вызывает только отвращение
Игорь Бутман // фото в статье: Global Look Press
Игорь Бутман:
На фортепиано Путин играет все лучше и лучше
Павел Прилучный с женой и детьми // фото: Global Look Press
Павел Прилучный:
Я отобрал у сына гаджеты и отправил в церковную школу
Лев Лещенко // фото: Global Look Press
Лев Лещенко:
Пенсии ведь и вправду мизерные!


Слева: Никита Зайцев. Фото: Vit Simanek / CTK / Global Look Press. Справа: Маргарита Зайцева на кадрах со скрытой камеры / стоп-кадр / канал "Россия 24" на Youtube
Кто выиграет войну за детей хоккеиста Зайцева?
Дмитрий Певцов в образе вождя // фото: Global Look Press
Зачем Дмитрий Певцов устроил "отповедь" Познеру в образе Сталина?
Фото в статье: пресс-служба МВД
Мать семейства из Амги рассказала, почему дети были одни дома в –30
Антон Шипулин // фото: Global Look Press
Школьников из Краснотурьинска морозили, мстя за Шипулина?
Глава Роскомнадзора Александр Жаров // фото: Global Look Press
За распространение фейков читателями едва не ответили СМИ

Ramesh Amruth/ Global Look Press
Мозг профессиональных ударников работает совсем по-другому
Кадр из сериала "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко
Баз Лурман и булгаковщина: какими будут "Мастер и Маргарита" в Голливуде
Жители Орловщины боятся, что Соловей-разбойник оставит регион без денег
Фрэнк Хеймер
Как техасский рейнджер покончил с Бонни и Клайдом
На Ахтубе борьбу с нелегальными свалками поручили квадрокоптеру
^