Готовые к открытию станции МЦД увеличат стоимость жилья в Подмосковье до 15%

Первые участки Московских центральных диаметров (МЦД) запустят уже 21 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анну Кротову.

По словам Кротовой, перед открытием новых участков для пассажиров подготовили новую совмещенную карту, которая включит в себя функционалы «Стрелки» и «Тройки». Более полумиллиона таких карт для проезда раздадут бесплатно жителям московского региона.

Эксперты полагают, что запуск МЦД ощутимо повлияет на рынок жилья, рассказывает РБК. По оценке риелторов «Инком-Недвижимость», порядка 10% потенциальных покупателей квартир в Москве обратят свое внимание на жилье в тех районах Подмосковья, где появятся наземные станции метрополитена. Спрос на жилье, находящееся в 5–10 минутах ходьбы от станций метро, в регионе может вырасти на 30–35%.

Вместе с открытием станций метро в подмосковных городах ожидается и рост цен на квартиры. По оценке генерального директора агентства недвижимости «Бон Тон» Наталии Кузнецовой, стоит ожидать подорожания на 5%. В «Инком-Недвижимости» полагают, что в среднесрочной перспективе жилье подорожает на 15%, поскольку застройщики уже учли этот фактор в стоимости квадратного метра.