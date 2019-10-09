В ГД предложили запретить жилую застройку без детсадов, школ и поликлиник

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил во время правительственного часа об инициативе по созданию законопроекта, который обяжет сдавать микрорайоны комплексной застройки сразу с учетом социальной инфраструктуры. В плане застройки заведомо должны быть предусмотрены поликлиника, детский сад, школа, сквер и опорный пункт полиции.

«Пусть они [поправки] будут с отложенными сроками действия, но это перед нашими регионами и муниципалитетами поставит задачу, что с 2021 года у нас не будет микрорайонов, где параллельно с вводом жилья не строятся садики, школы и так далее», — заявил Володин.

Также председатель ГД предложил создать специальную рабочую группу, которая займется вопросом ограничений для точечной постройки многоэтажных жилых домов. По его словам, эти высотные здания портят облик городов и на них не рассчитана существующая социальная инфраструктура.