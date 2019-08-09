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Проблемы в транспортной инфраструктуре Москвы влияют на недвижимость

Недвижимость
17:32, 09 августа 2019

21% выставленных на продажу московских квартир располагается в домах высотностью от 30 этажей.

Бум строительства высоток связан с проблемами в транспортной инфраструктуре, утверждает «Коммерсантъ». Близость к метро и наличие транспортной развязки повышают цену жилья в новостройках минимум на 2–3%, рассказала изданию управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Излишняя близость к станции или дороге при этом может снизить цену квартир.

В 2018 году мэрия Москвы потратила более 300 млрд руб. на транспортную инфраструктуру, но активное строительство магистралей в Москве не позволяет разгрузить город. Участки возле новых магистралей быстро застраиваются, транспортная инфраструктура оказывается загружена жителями новостроек, и пробок становится больше, несмотря на затраты городского бюджета.

Эксперты считают, что именно отсутствие градостроительного регулирования высотности повлияло на строительство. Необходимость регулирования высотности отмечает гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко. Строительство высотных домов без учета транспортной ситуации негативно сказывается на комфорте проживания.

Теги: Тарифы и цены

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