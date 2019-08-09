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"Авито Недвижимость" объяснила резкое подорожание квартир-студий в России

Недвижимость
17:28, 09 августа 2019

Директор «Авито Недвижимости» прокомментировал резкий рост цен на один из самых доступных форматов жилья в России.

По предоставленным «Ленте.ру» данным экспертов-аналитиков «Авито Недвижимости», за последний год по России квадратный метр в квартирах-студиях в среднем подорожал на 15,2%. По темпам удорожания малогабаритных квартир лидируют Краснодарский край (12,6%) и Белгородская область (16,6%).

В Крыму и в Московской области в июле этого года в продаже оказались квартиры с самыми высокими ценами: в отдельных случаях они составили 91,9 и 97,4 тысячи рублей за кв. метр соответственно.

Возглавили пятерку регионов с наиболее дорогостоящими студиями в среднем Ленинградская область (87,6 тыс. рублей за кв. метр), Краснодарский край и Республика Татарстан (около 76 тыс. рублей). Наиболее доступными оказались студии в Кемеровской и Челябинской областях – их цена варьируется от 38,2 до 39,7 тысяч за кв. метр.

Управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин объяснил высокий спрос на студии их доступностью: «Такое жилье привлекательно и для инвесторов, которые покупают их с целью перепродажи или сдачи в аренду. В свою очередь, застройщики постепенно сокращают площадь квартир, чтобы не допустить слишком высокого роста цен. Например, в Москве площадь студий в новостройках уменьшились на 7 процентов за год».

Теги: Тарифы и цены

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