«Запорожец», «Жигули», орган. Звезды вспоминают, на что впервые крупно потратились…
…а также делятся другими личными историями из прошлого – о первых поездках за рубеж и первых поцелуях
Анастасия Волочкова, балерина
Первый поцелуй. Он был с Лёшей Кононовым – моим одноклассником. Мы целовались в кабинете математики. С Лёшей наши пути со временем разошлись, а с нашей прекрасной математичкой Ириной Николаевной Маленковой мы близко дружим и по сей день, а ей уже идёт десятый десяток! Как же мне отрадно, когда у неё получается выбраться ко мне на представление… Пользуясь случаем, передаю ей через «Собеседник» горячий привет и наилучшие пожелания! Кстати, замечу, какой классный вопрос у вас про поцелуй! Непременно включу эту историю в документальный сериал обо мне, он как раз сейчас в производстве.
Первый фильм, который зацепил. Как и у многих-многих девочек, у меня это тоже «Унесённые ветром». Скарлетт О’Хара в исполнении бесподобной Вивьен Ли – это героиня на века, идеал женщины. Признаюсь, её девиз «Я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра» меня по-настоящему зацепил, но я не стала им руководствоваться. Я обо всем не думаю, а только делаю – и не завтра, а лишь сегодня, здесь и сейчас.
Первая большая покупка. Для моей дорогой матушки Тамары Владимировны Антоновой, долгих ей лет жизни, на первые полученные от балетного искусства деньги купила шубу!
Первый раз, когда узнали поклонники. Когда они меня впервые узнали, не знаю, за моих поклонников говорить не могу. Но мой звёздный час пробил в 17 с половиной лет, когда на выпускном балу я исполнила в спектакле «Лебединое озеро» главную партию – Одетту.
Первая поездка за рубеж. Добрые люди, я вам скажу – это была Япония, а мне было 14 лет. Я там танцевала и так переволновалась, что чисто из-за этого волнения… упала! Причём само падение длилось секунды, но от расстройства и избытка других чувств мне казалось, что летела я вечность, причём в пропасть! Но в итоге все закончилось хорошо: благодаря тем гастролям я презентовала моей мамочке квартиру.
Катя Лель, певица
Первый поцелуй. Очень сладкий! Мальчик после встал на колено и позвал меня замуж, а я, подросток, возразила: «Мне никак нельзя! Мне петь надо!»
Первый фильм, который зацепил. «Титаник». Смотрела его ночью и плакала навзрыд. Затопила слезами весь этаж.
Первая большая покупка. На первое вознаграждение с концерта лет в 18 подарила родителям холодильник. Они восприняли это как чудо!
Первый раз, когда узнали поклонники. Ответ очевиден – после выхода в 2004-м альбома «Джага-джага» с его суперхитами «Мой мармеладный (Я не права)» и «Муси-пуси».
Первая поездка за рубеж. Это была Польша, где я в 14 лет и поцеловалась с тем мальчиком из вашего первого вопроса. Мы – из разных ансамблей, выступали на одной сцене… Ладно, так и быть, раскрою: его звали Гжегож. Ах, какой он был высокий, красивый, а как шикарно танцевал…
Паулина Андреева, актриса
Первый поцелуй. Произошёл в сознательном возрасте – в детстве я только в куклы играла. Это все, что могу сказать, так как этот вопрос для меня очень личный.
Первый фильм, который зацепил. Экранизация романа Маргарет Митчелл «Унесённые ветром». Как девочка, испытала много эмоций и прочувствовала всю романтику этой картины.
Первая большая покупка. В год совершеннолетия впервые снялась в кино и на заработок приобрела компьютер.
Первый раз, когда узнали поклонники. В родном Санкт-Петербурге водитель такси, когда я усаживалась в машину, обернулся и сказал негромко: «Мне знакомо ваше лицо…» Я, стесняясь, улыбнулась. А он вспомнил: «Точно, подвозил вас неделю назад до Петроградки».
Первая поездка за рубеж. Довелось школьницей побывать с семьёй в Хорватии. Чудесная поездка!
Владимир Маркин, певец
Первый поцелуй. Если я захочу когда-нибудь поведать о моем первом поцелуе миру, лучше сяду за рояль и сочиню о нем песню. Таким образом рассказывать о личном меня научила, кстати, Александра Пахмутова.
Первый фильм, который зацепил. «Операция «Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и другие комедии Леонида Гайдая, на которых выросли поколения.
Первая большая покупка. Электроорган! Копил на него целое лето, трудясь в стройотряде. Взял в столице только по блату, по большому знакомству. Работал с инструментом в том числе как музыкант в кабаках – и обрёл финансовую независимость.
Первый раз, когда узнали поклонники. Лет в 10 спел песенку на сцене пионерского лагеря – и на следующий день отбоя от девчонок не было.
Первая поездка за рубеж. Как и многие другие герои вашей замечательной рубрики, я впервые ездил, будучи пионером, в Чехословакию. На 20 рублей, что полагались на обмен, привёз: на пятнашку – хрусталя маме, на пятёрку – жвачки себе.
Александр Самойленко, актёр
Первый поцелуй. В 8-м классе школы родного Ташкента поцеловался с девочкой – взасос! И мне очень не понравилось! Внутри твоего рта чужой язык – фу-у-у… А девочка была хорошая, её звали Таня.
Первый фильм, который зацепил. Поставленный на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького в 1964 году режиссёром Александром Роу по мотивам русской народной сказки «Морозко» одноимённый фильм-сказка. Круче этой картины, великой, смешной и страшной, никто в мире ничего так и не сделал!
Первая большая покупка. В 1991 году позволил себе «Жигули»! Не на гонорары, но на полученные деньги, а это, отмечу, не одно и то же.
Первый раз, когда узнали поклонники. Как-то шли мы по центру Москвы с коллегой Максом Сухановым, который был тогда очень популярен, и нас остановили тогда ещё милиционеры у здания ТАСС (того самого, у которого на прошлой неделе сменился генеральный директор). И вот, прикиньте, дяденька милиционер меня узнал, а его – нет! У него проверил документы, а передо мной салютовал. Вот умора!
Первая поездка за рубеж. В 1987 году посчастливилось побывать в Чехословакии. Это была на тот момент фантастика! Из Праги уезжал, как и все, с охапкой шмоток в руках, в чемодане они уже не помещались.
Влад Лисовец, стилист
Первый поцелуй. Будучи ушастым хулиганом, устраивал в детском саду игры в семью, только чтобы целоваться. И говорил девочке, с которой играл: «Когда мама уходит на работу, она должна поцеловать папу». И девочка меня слушалась.
Первый фильм, который зацепил. «Шербурские зонтики», «Ночи Кабирии». Лет в 10–11 смотрел их по азербайджанскому телевидению (в Баку прошло моё детство) в русской озвучке. Это называлось «показ отрывков из фильма», с вырезанными началом и концом, так как на трансляцию целиком требовались права. Давали такие шедевры гениальных режиссёров по субботам в программе «Кинозал «Ретро», она сформировала мой вкус.
Первая большая покупка. Горбатый «Запорожец» в 1996 году. Он был зелёный с красным салоном, красивущий, поэтому его и угнали… Водить обожаю и являюсь фанатом автомобилей.
Первый раз, когда узнали поклонники. Случилось это много лет назад, когда первый раз показали по телевизору, по «Первому каналу Останкино» в знаменитой программе «До 16 и старше…» Первой меня узнала одна девочка, было очень приятно. С тех пор я бессчётное количество раз менял свой образ, но харизма оставалась неизменной, поэтому узнавали всегда и поныне.
Первая поездка за рубеж. В 1996-м летал в столицу Чехии на съёмки клипа Кристины Орбакайте «Без тебя». Поработал не только как стилист, но и сам в нем снялся в качестве модели. Ну помните, там такая заблюренная тень, которая пристёгивает Кристиночку наручниками в Пражском метрополитене? Так это я! А домой я привёз на заработанное из своей первой заграничной поездки – и мне не стыдно в этом признаться – подушки, одеяла и постельное бельё.