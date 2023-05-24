Первый поцелуй. Он был с Лёшей Кононовым – моим одноклассником. Мы целовались в кабинете математики. С Лёшей наши пути со временем разошлись, а с нашей прекрасной математичкой Ириной Николаевной Маленковой мы близко дружим и по сей день, а ей уже идёт десятый десяток! Как же мне отрадно, когда у неё получается выбраться ко мне на представление… Пользуясь случаем, передаю ей через «Собеседник» горячий привет и наилучшие пожелания! Кстати, замечу, какой классный вопрос у вас про поцелуй! Непременно включу эту историю в документальный сериал обо мне, он как раз сейчас в производстве.

Первый фильм, который зацепил. Как и у многих-многих девочек, у меня это тоже «Унесённые ветром». Скарлетт О’Хара в исполнении бесподобной Вивьен Ли – это героиня на века, идеал женщины. Признаюсь, её девиз «Я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра» меня по-настоящему зацепил, но я не стала им руководствоваться. Я обо всем не думаю, а только делаю – и не завтра, а лишь сегодня, здесь и сейчас.

Первая большая покупка. Для моей дорогой матушки Тамары Владимировны Антоновой, долгих ей лет жизни, на первые полученные от балетного искусства деньги купила шубу!

Первый раз, когда узнали поклонники. Когда они меня впервые узнали, не знаю, за моих поклонников говорить не могу. Но мой звёздный час пробил в 17 с половиной лет, когда на выпускном балу я исполнила в спектакле «Лебединое озеро» главную партию – Одетту.

Первая поездка за рубеж. Добрые люди, я вам скажу – это была Япония, а мне было 14 лет. Я там танцевала и так переволновалась, что чисто из-за этого волнения… упала! Причём само падение длилось секунды, но от расстройства и избытка других чувств мне казалось, что летела я вечность, причём в пропасть! Но в итоге все закончилось хорошо: благодаря тем гастролям я презентовала моей мамочке квартиру.

Катя Лель, певица