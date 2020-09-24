«Красный Диор» Вячеслава Зайцева: от балахона для Пугачевой до платья для Барби

В последние годы жизни Вячеслав Михайлович тяжело болел, но не терял стойкости духа, продолжая работать в собственном Доме моды и даже выпускать коллекции – как полностью новые, так и собранные из лучшего. Самый простой парень из Иваново, из семьи самых обычных рабочих, свой путь начал с учебы в Ивановском химико-технологическом техникуме, который окончил в 1956 году по специальности художника текстильного рисунка. В 1962-м, по окончании Московского текстильного института с отличием, Зайцева распределили на Экспериментально-техническую швейную фабрику Мособлсовнархоза и назначили ее худруком.

Там он создал коллекцию спецодежды для женщин-работниц области и села, которая была отвергнута методическим советом. И вот судьба: фото этой спецодежды опубликовал знаменитый французский журнал «Пари Матч».

Статья называлась «Он диктует моду Москве». Спустя три года автора коллекции, так и не увидевшей свет, по этой публикации разыскали Пьер Карден и Марк Боан (Dior). Вскоре наш Слава Зайцев стал символом советской и русской моды, заслужил мировое признание и имя – «Красный Диор». Так его звали на Западе.

А сам себя он называл исключительно «солнечным зайчиком» – за легкий, солнечный характер и нрав. И никогда не отказывал в просьбе вспомнить еще раз, как придумал ставший культовым черный балахон для Аллы Пугачевой.