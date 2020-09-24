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«Красный Диор» Вячеслава Зайцева: от балахона для Пугачевой до платья для Барби

Не стало легендарного кутюрье

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Фото: Global Look Press

В последние годы жизни Вячеслав Михайлович тяжело болел, но не терял стойкости духа, продолжая работать в собственном Доме моды и даже выпускать коллекции – как полностью новые, так и собранные из лучшего. Самый простой парень из Иваново, из семьи самых обычных рабочих, свой путь начал с учебы в Ивановском химико-технологическом техникуме, который окончил в 1956 году по специальности художника текстильного рисунка. В 1962-м, по окончании Московского текстильного института с отличием, Зайцева распределили на Экспериментально-техническую швейную фабрику Мособлсовнархоза и назначили ее худруком.

Там он создал коллекцию спецодежды для женщин-работниц области и села, которая была отвергнута методическим советом. И вот судьба: фото этой спецодежды опубликовал знаменитый французский журнал «Пари Матч».

Статья называлась «Он диктует моду Москве». Спустя три года автора коллекции, так и не увидевшей свет, по этой публикации разыскали Пьер Карден и Марк Боан (Dior). Вскоре наш Слава Зайцев стал символом советской и русской моды, заслужил мировое признание и имя – «Красный Диор». Так его звали на Западе.

А сам себя он называл исключительно «солнечным зайчиком» – за легкий, солнечный характер и нрав. И никогда не отказывал в просьбе вспомнить еще раз, как придумал ставший культовым черный балахон для Аллы Пугачевой.

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Фото: Социальные сети
Придуманный Зайцевым балахон для Пугачевой стал таким же известным, как ее песни

– Алла Борисовна сама попросила меня придумать такой удобный наряд, чтобы он на сцене не сковывал ее движений, так как ей от восторга всегда хотелось пританцовывать в такт музыке, – делился он как-то с журналистом «Собеседника». – А что может быть более удобного для женщины, чем просторное платье в форме круга? Черный цвет – потому, что он визуально стройнит, верно? Впервые в балахоне Пугачева появилась в фильме «Женщина, которая поет», а после этого он стал ее визитной карточкой на долгие годы. Она меня каждый раз при встрече за него благодарила, а я был счастлив, что подарил ей вещь, ставшую для нее просто красивой, но и родной…

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Фото: Социальные сети
Маэстро и его муза на праздновании 80-летия Вячеслава Михайловича Зайцева

Также в числе самых известных работ маэстро – школьная форма 2013 года, платье для отмечавшей в 2009-м полувековой юбилей куклы Барби, олимпийская форма наших в Сараево-1984, образы для ансамбля Надежды Бабкиной и, конечно, изысканные костюмы для «русских сезонов» в Париже, гремевших в 80-е на весь мир.

Покойтесь с миром, дорогой маэстро, и спасибо вам за все!

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