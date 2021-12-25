Звездные ёлки. Как селебрити нарядили главный символ Нового года. Фото

Каждый год в декабре подписчики знаменитостей ждут, как же их кумиры украсят свои дома к главному празднику в году. По сравнению с прошлым годом, селебрити в этот раз не торопились с декором, многие нарядили ёлку лишь в последние дни декабря. Выбираем самые красивые ёлочки и заряжаемся новогодним настроением.