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Звездные ёлки. Как селебрити нарядили главный символ Нового года. Фото

Знаменитости - такие же люди, и они так же, как и мы с вами, готовятся к Новому году. Многие, за кем мы тщательно следим в соцсетях, уже похвастались своими украшенными ёлками

Фото: Инстаграм Максима Галкина

Каждый год в декабре подписчики знаменитостей ждут, как же их кумиры украсят свои дома к главному празднику в году. По сравнению с прошлым годом, селебрити в этот раз не торопились с декором, многие нарядили ёлку лишь в последние дни декабря. Выбираем самые красивые ёлочки и заряжаемся новогодним настроением.

Фото: Инстаграм Юлии Барановской
Телеведущая Юлия Барановская
Фото: Инстаграм Евгении Медведевой
Призер "Олимпийских игр" фигуристка Евгения Медведева
Фото: Инстаграм Яны Рудковской
Продюсер Яна Рудковская
Фото: Инстаграм Филиппа Киркорова
Поп-король отечественной эстрады
Фото: Инстаграм Ольги Бузовой
Телеведущая, певица Ольга Бузова
Фото: Инстаграм Анастасии Костенко
Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко со старшими дочками
Фото: Инстаграм Максима Галкина
Телеведущий и шоумен Максим Галкин
Фото: Инстаграм Максима Галкина
Во дворе Галкина и Пугачевой также стоит красавица-ёлка
Фото: Инстаграм Димы Билана
Дима Билан один из последних украсил ёлку

Рубрика: Лайфстайл

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