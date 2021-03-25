ЗОЖ-гид по Новому году. Как сохранить здоровье в длинные праздники

Никаких жестких диет

Согласно исследованиям, в Новый год россияне набирают от 3 до 7 килограммов, и, чтобы сбросить их, нужно минимум 5–6 месяцев. Прибавка лишних килограммов не самое худшее: длительное чревоугодие плохо сказывается на работе органов пищеварения.

За несколько дней до Нового года некоторые стараются сбросить вес, чтобы влезть в любимое платье и выглядеть за праздничным столом привлекательными, и садятся на диеты. Это небезопасно.

– Питания не хватает жизненно важным органам и тканям, и это отражается на иммунной системе. Голодные диеты зимой часто заканчиваются простудой или срывом, когда человек начинает есть все подряд и много, – предупреждает диетолог Михаил Гинзбург.

Резкое переедание может привести к панкреатиту, а удаление из рациона всех жиров – к проблемам с желчным пузырем и печенью, образованию камней. Диетолог советует не садиться на диету, а убрать из пищи вредности: сахар и сахаросодержащие продукты, продукты с высоким гликемическим индексом – мучное, картошку, рис, а также жареное мясо, кондитерку и чипсы.

– Вместо этого можно добавить побольше овощей, рыбы, хлеба грубого помола, фруктов. И не надо соленого: соль задерживает жидкость в организме. Как только мы ее (соль?) убираем, уходит отечность, появляется легкость, – говорит Гинзбург.