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ЗОЖ-гид по Новому году. Как сохранить здоровье в длинные праздники

Советы диетолога, иммунолога и терапевта

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Фото: @Pixabay

Новый год – это не только праздник, но и тяжелейшее испытание для организма. Переедание вредной пищи, алкогольные возлияния и лежание на диване бьют по здоровью. Как его не растерять, рассказывают врачи-эксперты. 

Никаких жестких диет

Согласно исследованиям, в Новый год россияне набирают от 3 до 7 килограммов, и, чтобы сбросить их, нужно минимум 5–6 месяцев. Прибавка лишних килограммов не самое худшее: длительное чревоугодие плохо сказывается на работе органов пищеварения.

За несколько дней до Нового года некоторые стараются сбросить вес, чтобы влезть в любимое платье и выглядеть за праздничным столом привлекательными, и садятся на диеты. Это небезопасно.

– Питания не хватает жизненно важным органам и тканям, и это отражается на иммунной системе. Голодные диеты зимой часто заканчиваются простудой или срывом, когда человек начинает есть все подряд и много, – предупреждает диетолог Михаил Гинзбург.

Резкое переедание может привести к панкреатиту, а удаление из рациона всех жиров – к проблемам с желчным пузырем и печенью, образованию камней. Диетолог советует не садиться на диету, а убрать из пищи вредности: сахар и сахаросодержащие продукты, продукты с высоким гликемическим индексом – мучное, картошку, рис, а также жареное мясо, кондитерку и чипсы.

– Вместо этого можно добавить побольше овощей, рыбы, хлеба грубого помола, фруктов. И не надо соленого: соль задерживает жидкость в организме. Как только мы ее (соль?) убираем, уходит отечность, появляется легкость, – говорит Гинзбург. 

31-го ешьте все понемногу

31 декабря за праздничным столом не надо отказываться от вредных вкусностей. Чтобы съесть их меньше, диетолог советует в этот день не голодать и за час-полтора до застолья съесть что-нибудь легкое и сытное – подойдет рыба, овощи, порция гречки или овсянки.

– Накладывать на тарелку нужно дегустационные порции, возьмите каждого салата по пол-ложки. Часто бывает, что наложат себе горку, не понравится, но приходится доедать, – говорит диетолог.

Доедание салатов в первые дни января, говорит эксперт, занятие рискованное, чревато пищевыми инфекциями. Салаты «живут» всего несколько часов, заправленные тем более. Уже 1 января желательно перейти на обычный рацион: завтрак – обед – ужин. И как можно больше двигаться.

– Чем больше мы двигаемся, тем меньше мы хотим есть, и наоборот: чем больше мы едим, тем больше мы хотим есть, – объясняет диетолог.

Идеально, если у вас будет расписана культпрограмма с вылазками в кино, театры, на выставки, с поездками в соседние города. Не дома мы меньше кусочничаем и перебиваемся конфетами-мандаринами.

В дни перед выходом на работу, советует доктор, нужно сделать упор на более низкокалорийную здоровую пищу: овощи, белое мясо птицы, рыбу, пить зеленый чай, напитки на основе имбиря и лимона.

Пейте, но дозу знайте

Психиатр-нарколог Илья Кислер предупреждает: люди со сформированной алкогольной зависимостью должны совсем не употреблять в Новый год. Даже под бой курантов.

– Остальные могут делать это умеренно – не более двух доз в сутки. Это не более 100 граммов крепкого алкоголя, или 300 граммов вина, или литр пива, – предупреждает нарколог. – В новогоднюю ночь можно позволить больше, но не более 6 доз – 240 мл крепкого алкоголя, 900 мл вина или около 2 литров пива.

Напитки нельзя не смешивать, если пьете разные, то в порядке увеличения градусности, и не забывайте хорошо закусывать. Нарколог отмечает, что не играет никакой роли, какой именно напиток вы пьете, разумеется, если это не суррогат, напиться можно всем. Красное сухое вино лучше коньяка – миф.

Больше спите и не ходите в бани

С точки зрения иммунологии новогодние каникулы не самое худшее время, болеющих ОРВИ и простудой меньше. У людей есть возможность выспаться, они меньше посещают учреждения и пользуются общественным транспортом.

– Используйте это время, чтобы выработать нормальный режим сна – ложитесь в десять-одиннадцать часов вечера и вставайте в восемь, – советует иммунолог Ирина Ярцева. – Больше бывайте на свежем воздухе, используйте термобелье и многослойность в одежде.

Иммунолог также советует не переедать – это влияет на выработку витаминов в кишечнике, нарушает обмен веществ, снижает кожный иммунитет. И не забывать, что даже если вы не едите сладкое, но выпиваете, то алкоголь – это тоже простые углеводы. Скачки сахара в крови особенно опасны для диабетиков, курильщиков, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Непривитым от коронавируса врач советует общаться с друзьями не в помещениях, а на улице и воздержаться от походов в общественные бани и сауны.

Выбирайте коньки по размеру

В новогодние праздники самые частые обращения в травматологию бывают в гололед.

– Подбирайте обувь с рифленой глубокой подошвой, чтобы меньше скользила. Пожилым в первый день гололеда, пока не поработали коммунальные службы, на улицу лучше не выходить, – предупреждает травматолог Дмитрий Бобров.

Если вдруг случилось ЧП, то правильно оказывайте первую помощь: пострадавшая конечность должна находиться в горизонтальном положении, чтобы не было отека; при травме рук надо снять кольца и браслеты; на конечность минут на 40 приложить бутылку воды из морозилки, обернутую полотенцем; конечность зафиксировать.

Травмы после взрыва пиротехники в новогодние каникулы тоже не редкость. Травматолог рекомендует использовать пиротехнику, которую не нужно запускать с рук (причина оторванных пальцев).

– Если вы занимаетесь активными видами спорта, например катаетесь на коньках, подбирайте обувь по размеру – она не должна болтаться – и используйте наколенники для роликов. Локти, как правило, не страдают, – говорит травматолог. 


Рубрика: Лайфстайл

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