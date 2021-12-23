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Топ-5 подарков к Новому году для красоты и здоровья

Выбираем зож-гаджеты, которые не стыдно подарить

Фото: ozon.ru

В Новый год многие ломают голову над тем, что бы подарить родственникам и друзьям. Присмотритесь вот к этому.

Ирригатор для полости рта

Стоматологи считают, что ирригатор такой же нужный в каждой семье предмет, как зубная щетка или зубная нить. Ирригатор под напором воды чистит зубы от остатков пищи и зубного налета. Благодаря сменным насадкам им могут пользоваться все члены семьи.

Сколько стоит: от 2 тысяч рублей.

Увлажнитель воздуха

Зимой воздух из-за работы отопительных приборов в помещениях пересушен. От этого страдают кожные покровы, слизистые оболочки глаз, носа, дыхательных путей. Снижается иммунитет, увеличивается риск обострения астмы и аллергии.

Сколько стоит: от 500 рублей

Умные весы

Эти электронные весы измеряют не только вес тела, но и определяют другие параметры: индекс массы тела (соотношение роста и веса); содержание в процентах в организме жира; процент мышечной массы; содержание висцерального жира; костной массы; биологический возраст; значение базального метаболизма (объем энергии в килокалориях, который требуется организму в спокойном состоянии); тип телосложения. Стоит от 1 тысячи рублей.

Домашняя система отбеливания зубов

Светодиод и отбеливающий гель избавят от желтого налета и пятен. Некоторые относятся скептически к домашнему отбеливанию, но при нынешних ценах на кабинетное у стоматолога, может, стоит попробовать.

Сколько стоит: от 4 тысяч рублей

Массажер для лица

Выбор массажеров разнообразен: ручные, вакуумные, ультразвуковые, гальванические, нефритовые роликовые, комбинированные со множеством насадок.

Сколько стоит: от 300 рублей

Рубрика: Лайфстайл

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