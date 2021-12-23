Топ-5 подарков к Новому году для красоты и здоровья

Ирригатор для полости рта

Стоматологи считают, что ирригатор такой же нужный в каждой семье предмет, как зубная щетка или зубная нить. Ирригатор под напором воды чистит зубы от остатков пищи и зубного налета. Благодаря сменным насадкам им могут пользоваться все члены семьи.

Сколько стоит: от 2 тысяч рублей.