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Дворцовая и потолочная елки. Как украсили новогодние елки знаменитости: Полина Гагарина, Елена Ксенофонтова и Королева Англии

Фотоподборка от «Собеседника»

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Фото: @Pixabay

До Нового года осталось три дня. Звезды кино, эстрады, спорта уже давно нарядили свои елочки и выложили фото в Instagram. У кого получилось лучше?

Катерина Шпица. Актриса театра и кино, телеведущая и певица.

Фото: instagram.com/katerinashpitsa
Мы таки решились поставить ёлку, невзирая на нашего котика! Пока только в нашей с мужем спальне. Надеюсь, сумеем держать дверь в эту комнату закрытой круглосуточно, ибо ароматы аниса и цитруса нашего бенгала не пугают! С дилеммой кота и ёлки разобрались, теперь на очереди главный предновогодний вопрос «Что дарить другу другу»?!
- Катерина Шпица

Полина Гагарина. Певица, актриса, композитор и фотомодель.

Фото: instagram.com/gagara1987
А вот и наша красавица. 🎄 Олечка уже 4 года наряжает ёлочку и украшает дом, но мы тоже не сидим на месте! Миюша вчера очень помогала и даже в некоторых моментах руководила развесом игрушек! Очень уютно с ёлочкой! Дома хорошо
- Полина Гагарина

Глюк’оZа (Наталья Чистякова-Ионова). Поп-певица, актриса кино, телеведущая.

Фото: instagram.com/glukozamusic
Как же я ждала его! В этом году особенно хотелось красоты и, конечно же, ёлку 🎄 Хочется загадать очень много — надеюсь, сбудется все. Я ещё не знаю, где проведу этот год, но главный праздник страны отмечу рядом с родными и близкими, наслаждаясь этим временем и любуясь на нашу лесную красавицу
- Наталья Чистякова-Ионова

Елена Ксенофонтова. Актриса кино и театра, заслуженная артистка России.

Фото: instagram.com/elena_ksenofontova_official
Очень непросто было наряжать эту ёлку... Но зато результат!)) Потолочная ёлка для гостевого дома
- Елена Ксенофонтова

Ольга Бузова. Телеведущая, певица, актриса, дизайнер.

Дэвид Бекхэм. Английский футболист, полузащитник. Традиционное Рождественское фото с семьей.

Фото: instagram.com/davidbeckham

Королева Британии Елизавета II. Рождественские елки прибыли в официальную резиденцию Ее Величества в Шотландии - Холирудский дворец!

Фото: instagram.com/theroyalfamily
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