Дворцовая и потолочная елки. Как украсили новогодние елки знаменитости: Полина Гагарина, Елена Ксенофонтова и Королева Англии
Фотоподборка от «Собеседника»
До Нового года осталось три дня. Звезды кино, эстрады, спорта уже давно нарядили свои елочки и выложили фото в Instagram. У кого получилось лучше?
Катерина Шпица. Актриса театра и кино, телеведущая и певица.
Полина Гагарина. Певица, актриса, композитор и фотомодель.
Глюк’оZа (Наталья Чистякова-Ионова). Поп-певица, актриса кино, телеведущая.
Елена Ксенофонтова. Актриса кино и театра, заслуженная артистка России.
Ольга Бузова. Телеведущая, певица, актриса, дизайнер.
Дэвид Бекхэм. Английский футболист, полузащитник. Традиционное Рождественское фото с семьей.
Королева Британии Елизавета II. Рождественские елки прибыли в официальную резиденцию Ее Величества в Шотландии - Холирудский дворец!