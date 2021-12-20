Астролог Зараев сделал финансовый расклад на 2022 год

-В 2022 году сильно доминирует проблема финансовая, - говорит астролог Александр Зараев. -- Многие валюты будут трещать по швам, Америка запустит печатный станок, евро тоже будет чувствовать себя неуверенно. Курс доллара и евро будет очень плавающим, люди будут переходить на другие валюты, и не удивлюсь, если появится новая, и тогда расчеты за нефть и газ будут в другой валюте.

-Что касается личных финансов, - продолжает астролог, - брать ипотечный кредит в 2022 году приветствуется, а давать в долг или делать длинные инвестиции не стоит, как и вкладываться в доллар и евро. Здесь действует принцип года Тигра — умение обходить ловушки, любой непродуманный риск в этот год опасен. Многие законы будут меняться уже весной, поэтому лучше дождаться теплых дней и понять, в каком режиме можно выстраивать свою бизнес-платформу или новые проекты.