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Астролог Александр Зараев: 2022-й станет годом перемен

Что ждать от года Водяного Тигра?

Фото: pixabay

- Серьёзные перемены, как правило, действительно происходят в год Тигра. Из хорошего можно ожидать то, что Юпитер уже в начале года покинет знак Водолея и уйдет от своего негативного соединения с Сатурном. Проблема этих двух лет была связана именно с этим. В конце декабря Юпитер покидает знак Водолея и входит в знак Рыбы, то есть возвращается в свой небесный дом. В 2022 году музыка сфер поменяется и будут совсем другие танцы, - говорит астролог Александр Зараев.

Причём эти перемены будут носить позитивный характер.

- В 2022 году гармоничных вибраций будет больше, и это позволит многим людям восстановить свою энергетику, включаться в новые интересные проекты, обновить свою личную историю, судьбу. Юпитер считается планетой доброй и находясь у себя в доме в знаке Рыбы, он позволяет людям легче адаптироваться к переменам, - отмечает астролог.  

Рубрика: Лайфстайл

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