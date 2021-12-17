Тигр глазами лося. Что надо знать о символе 2022 года
Восточный зоокалендарь утверждает, что наступающий 2022 год будет годом голубого водяного тигра
Одному китайскому богу известно, где составители календаря откопали эту тварь, но вообще тигр относится как раз к той разновидности котиков, которые не только отлично плавают, но ещё и делают это с удовольствием. Тигры действительно очень любят воду и купаться.
То, что восточные мудрецы придали красивому гордому зверю голубой окрас, может рассказать что-то новое о самих мудрецах. Тигр не зря в течение миллионов лет эволюции отращивал себе черные полоски на оранжевом фоне. Нам с нашим фирменным разноцветным зрением не просто разглядеть этого котика в джунглях, а представляете, каково копытным, видящим этот мир серо-голубым, будто в сумерках? Несчастные косули и прочая привычная тигриная еда вообще не отличает оранжевый от зелёного, тигры для них такие же голубые, как и трава, они их тупо не видят, пока те не напрыгивают. К слову, трагедия того саратовского лося скорее всего тоже заключается в этом. Так и получается, что тигр часто становится последним, что видит в своей жизни копытное. И ради них тигр совершенствовал свой окрас. И в этом году нам придётся смотреть на тигра глазами копытных.
Бог научной классификации Карл Линней первым сделал научное описание тигра. У него зверь фигурировал как Felis tigris, что с латыни можно перевести примерно как «кошка тигр». Само слово «тигр» означает «Быстрый, острый». Позднее другие учёные, которым нужно писать научные труды и статьи, долго с этой целью переклассифицировали тигра, и теперь он Panthera tigris. Он считается самым крупным и тяжёлым из котиков. И ещё – это сугубо азиатское явление. Хотя они прекрасно живут в зоопарках (собственно, если в зоопарке кого-то нет, значит оно там жить не может) и даже просто в качестве домашних котиков. Самая большая популяция таких тигров базируется в США, где в ряде штатов вопрос их содержания никак не регулируется законодательством. Но мы все-таки посоветовали бы приобретать в качестве домашнего питомца не их, а улитку ахатину тигрового окраса. Они почти такие же котики, только никогда не употребят вас в пищу.
По легенде, на тигров охотился ещё Александр Македонский. Дело было в окрестностях нынешнего Ташкента и его величество пользовалось дротиками. Многие следовали его примеру (в смысле. охотились), и итоги печальны. Нынче тигр считается угрожаемым видом и охота на него полностью запрещена. Из существовавших некогда восьми подвидов живы только пять, и те наперечёт. Южно-китайского тигра, например, осталось максимум 30 особей. Причём, все три уничтоженных подвида истреблены в ХХ веке. Виноваты в смерти тигров как браконьеры, так и адепты китайской традиционной медицины, готовые растерзать каждую особь на мелкие клочки и отдельно пенис для лечения различных недугов. Указанный орган, например, считается годным афродизиаком, хотя научно это никак не подтверждено. Ответственно заявляем: граждане, «Виагра» гораздо дешевле и, главное, она работает! И тигры целее.