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Тигр глазами лося. Что надо знать о символе 2022 года

Восточный зоокалендарь утверждает, что наступающий 2022 год будет годом голубого водяного тигра

Фото: Global Look Press

Одному китайскому богу известно, где составители календаря откопали эту тварь, но вообще тигр относится как раз к той разновидности котиков, которые не только отлично плавают, но ещё и делают это с удовольствием. Тигры действительно очень любят воду и купаться.

То, что восточные мудрецы придали красивому гордому зверю голубой окрас, может рассказать что-то новое о самих мудрецах. Тигр не зря в течение миллионов лет эволюции отращивал себе черные полоски на оранжевом фоне. Нам с нашим фирменным разноцветным зрением не просто разглядеть этого котика в джунглях, а представляете, каково копытным, видящим этот мир серо-голубым, будто в сумерках? Несчастные косули и прочая привычная тигриная еда вообще не отличает оранжевый от зелёного, тигры для них такие же голубые, как и трава, они их тупо не видят, пока те не напрыгивают. К слову, трагедия того саратовского лося скорее всего тоже заключается в этом. Так и получается, что тигр часто становится последним, что видит в своей жизни копытное. И ради них тигр совершенствовал свой окрас. И в этом году нам придётся смотреть на тигра глазами копытных.

Бог научной классификации Карл Линней первым сделал научное описание тигра. У него зверь фигурировал как Felis tigris, что с латыни можно перевести примерно как «кошка тигр». Само слово «тигр» означает «Быстрый, острый». Позднее другие учёные, которым нужно писать научные труды и статьи, долго с этой целью переклассифицировали тигра, и теперь он Panthera tigris. Он считается самым крупным и тяжёлым из котиков. И ещё – это сугубо азиатское явление. Хотя они прекрасно живут в зоопарках (собственно, если в зоопарке кого-то нет, значит оно там жить не может) и даже просто в качестве домашних котиков. Самая большая популяция таких тигров базируется в США, где в ряде штатов вопрос их содержания никак не регулируется законодательством. Но мы все-таки посоветовали бы приобретать в качестве домашнего питомца не их, а улитку ахатину тигрового окраса. Они почти такие же котики, только никогда не употребят вас в пищу.

По легенде, на тигров охотился ещё Александр Македонский. Дело было в окрестностях нынешнего Ташкента и его величество пользовалось дротиками. Многие следовали его примеру (в смысле. охотились), и итоги печальны. Нынче тигр считается угрожаемым видом и охота на него полностью запрещена. Из существовавших некогда восьми подвидов живы только пять, и те наперечёт. Южно-китайского тигра, например, осталось максимум 30 особей. Причём, все три уничтоженных подвида истреблены в ХХ веке. Виноваты в смерти тигров как браконьеры, так и адепты китайской традиционной медицины, готовые растерзать каждую особь на мелкие клочки и отдельно пенис для лечения различных недугов. Указанный орган, например, считается годным афродизиаком, хотя научно это никак не подтверждено. Ответственно заявляем: граждане, «Виагра» гораздо дешевле и, главное, она работает! И тигры целее.

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