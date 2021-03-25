Умный потребитель. Десять простых, но действенных советов, как сэкономить на покупках
Без походов в магазин не обойтись, но как их сделать не такими болезненными для кошелька? Есть несколько способов, которые помогут закупать продукты без лишних денежных потерь
- Сравнивайте цены. Обращайте внимание на стоимость товаров в разных торговых точках. Где-то выгоднее будет купить муку и макароны, а где-то — молочку. Выстраивайте свой маршрут, согласно списку продуктов и экономьте.
- Большие упаковки. Они всегда выгоднее маленьких. Особенно это касается сахара, круп, соков. Так, 5-килограммовый пакет с макаронами выйдет дешевле, чем если взять пачку весом 1 кг.
- Покупайте оптом. Всегда есть возможность с кем-то объединиться и приобрести сразу мешок картошки или ящик фруктов. Также имейте в виду, что порой выгоднее взять товар на развес и не тратиться на фирменную коробку.
- Изучайте отзывы и итоги экспертиз. Важно найти баланс между ценой и качеством – при покупке продуктов это важно. Лабораторные исследования не раз показывали, что дорогой продукт не всегда оказывался качественным и наоборот. Не рискуйте, приобретайте уже проверенные товары.
- Планируйте меню на неделю и тогда вы точно будете знать, что купить и сколько. Так, холодильник не будет перегружен и залежавшиеся излишки не уйдут в мусорное ведро.
- Избегайте готовых блюд. Почему лучше готовить самим? Тот же набор продуктов обойдется явно дешевле, и вы сделаете кушанье уже на свой вкус.
- Берите целиком. Хлеб, сыр, колбаса в нарезке всегда дороже целого продукта. Кстати, это правило распространяется и на мясо. Например, выгоднее купить тушку цыпленка и разделать ее самому, чем брать по частям.
- Не проходите мимо сезонных товаров. Плюсы налицо. Они полезнее, лучше и дольше хранятся и цена приемлемая. Фрукты и овощи в сезон — выбор здравомыслящего покупателя. Мало того, есть хитрость: немытые морковь, картофель дешевле мытых.
- В крупных магазинах нередко есть продукция собственного производства — цена на нее всегда на порядок ниже, потому что нет посредников, которые накручивают проценты.
- Помните об уловках продавцов. Дорогие товары расставляются на уровне глаз, а остальное —ниже и выше. Похожая ситуация и со сроками годности. Свежие продукты прячутся вглубь, а уже полежавшие выставляют вперед.