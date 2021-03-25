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Ностальгия. Где и за сколько можно купить старые советские елочные игрушки

Разброс цен - от ста до сотен тысяч рублей

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Фото: @Pixabay

Нашел на квартире покойной бабушки ящик со старыми елочными игрушкам, которыми она украшала новогоднюю елку. Говорят, такие вещи стоят хороших денег. Подскажите, как определить их стоимость?, - спрашивает читатель "Собеседника" Макар из Пензы.

Сколько стоят старые советские елочные игрушки, как их выгодно продать и как за ними ухаживать, если вы не собираетесь с ними расставаться и хотите передать их наследникам, рассказывает директор музея «Фабрика елочной игрушки» в Сокольниках Игорь ХМЕЛЕВ:

-Массовые елочные игрушки 70-х-80-х годов, которые у многих сохранились и выпускались в Советском Союзе миллионными штук, стоят от 100 до 500 рублей. Основная масса таких игрушек стоят 200-300 рублей. Дороже стоят игрушки на прищепках 50-х-60-х годов, которые выпускались отдельными фабриками. Среди них было очень много фигурок сказочных героев. Самая известная коллекция того времени - «Чиполлино», считается, что у каждого коллекционера должна быть такая. Игрушки на прищепках дороже, они могут стоить от 2 до 10 тысяч рублей. Есть и и очень редкие игрушки, которые стоят несколько сотен тысяч рублей, но таких мало.

Если вы отнесете елочную игрушку в антикварный магазин, цену вам скорее всего занизят: им надо ее перепродать и не так много антикваров в этом разбирается. Цены можно выяснить самостоятельно с помощью каталога-гида «Советские елочные игрушки» или задать вопрос в соцсетях в группах, посвященным коллекционированию елочных игрушек. Там часто выкладывают фото для того, чтобы узнать, что это и сколько стоит. Чтобы выгодно продать игрушку, ее можно выставить на интернет-аукционе, например, meshok.net.

Открою секрет: красота советских елочных игрушек преувеличена нами. Они производились массово в цехах при больших заводах, то есть это было дополнительное производство, и не отличаются высокой художественностью. Тогда и красок не было таких ярких, как сейчас.

Хранить игрушки надо бережно — в ящиках и вате, они боятся ударов и влаги. Есть еще одна проблема — большинство советских игрушек серебрились изнутри, серебро с годами разъедает игрушку. Раньше краска накладывалась не машинами, как в наши дни, плотно, ровно, а вручную, и это приводит к облуплению, осыпанию краски, сколам. К сожалению, сделать с этим ничего нельзя. 

Рубрика: Лайфстайл

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