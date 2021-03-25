Ностальгия. Где и за сколько можно купить старые советские елочные игрушки
Разброс цен - от ста до сотен тысяч рублей
Нашел на квартире покойной бабушки ящик со старыми елочными игрушкам, которыми она украшала новогоднюю елку. Говорят, такие вещи стоят хороших денег. Подскажите, как определить их стоимость?, - спрашивает читатель "Собеседника" Макар из Пензы.
Сколько стоят старые советские елочные игрушки, как их выгодно продать и как за ними ухаживать, если вы не собираетесь с ними расставаться и хотите передать их наследникам, рассказывает директор музея «Фабрика елочной игрушки» в Сокольниках Игорь ХМЕЛЕВ:
-Массовые елочные игрушки 70-х-80-х годов, которые у многих сохранились и выпускались в Советском Союзе миллионными штук, стоят от 100 до 500 рублей. Основная масса таких игрушек стоят 200-300 рублей. Дороже стоят игрушки на прищепках 50-х-60-х годов, которые выпускались отдельными фабриками. Среди них было очень много фигурок сказочных героев. Самая известная коллекция того времени - «Чиполлино», считается, что у каждого коллекционера должна быть такая. Игрушки на прищепках дороже, они могут стоить от 2 до 10 тысяч рублей. Есть и и очень редкие игрушки, которые стоят несколько сотен тысяч рублей, но таких мало.
Если вы отнесете елочную игрушку в антикварный магазин, цену вам скорее всего занизят: им надо ее перепродать и не так много антикваров в этом разбирается. Цены можно выяснить самостоятельно с помощью каталога-гида «Советские елочные игрушки» или задать вопрос в соцсетях в группах, посвященным коллекционированию елочных игрушек. Там часто выкладывают фото для того, чтобы узнать, что это и сколько стоит. Чтобы выгодно продать игрушку, ее можно выставить на интернет-аукционе, например, meshok.net.
Открою секрет: красота советских елочных игрушек преувеличена нами. Они производились массово в цехах при больших заводах, то есть это было дополнительное производство, и не отличаются высокой художественностью. Тогда и красок не было таких ярких, как сейчас.
Хранить игрушки надо бережно — в ящиках и вате, они боятся ударов и влаги. Есть еще одна проблема — большинство советских игрушек серебрились изнутри, серебро с годами разъедает игрушку. Раньше краска накладывалась не машинами, как в наши дни, плотно, ровно, а вручную, и это приводит к облуплению, осыпанию краски, сколам. К сожалению, сделать с этим ничего нельзя.