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Как изменятся правила оформления больничных?

Бумажных листов о нетрудоспособности больше не будет. Для кого это плюс - для работника или работодателя?

Фото: globallookpress.com

"Слышала, что в новом году изменится порядок оформления больничных листов. Расскажите, что это за изменения и в чью они пользу — работника или работодателя?, - пишет нам Марина из Тверской области.

С 1 января 2022 года оформление листов нетрудоспособности будет выглядеть по-новому. Рассказывает эксперт по трудовому праву компании Bridge Group Валентина ЯКОВЛЕВА:

-Все больничные листы теперь будут оформляться медучреждениями только в электронном виде, и если раньше это было по согласию пациента, то с 1 января оно не требуется. Исключение составят две категории лиц: это пациенты, сведения о которых относятся к государственной или охраняемой законом тайне, и пациенты, в отношении которых приняты меры госзащиты. Им больничные будут выдаваться на бумаге.

Фонд социального страхования (ФСС) начнет автоматически направлять работодателям сведения, что сотруднику выданы больничные с указанием ФИО сотрудника, СНИЛС, статуса больничного (открыт, закрыт, продлен или аннулирован). Теперь работники, когда будут получать пособия по болезни или беременности и родам, не должны больше будут писать заявление. Работодатель должен предоставить сведения о работнике (средний размер зарплаты) в ФСС для назначения и выплаты пособия в течение трех дней. Сейчас этот срок составляет 5 дней. Если работодатель неверно передаст сведения и будет выплачена сумма в излишнем размере, с работодателя будет взыскиваться переплата.

Сумма пособия не изменится, она вся также привязана к трудовому стажу работника. Не изменится и максимальная сумма выплаты по больничному в день, она составляет 2434, 24 рублей.

Для работников переход на электронные больничные — это скорее минус. Если раньше работники использовали различные не совсем законные манипуляции с больничными, например, могли прогуливать и оформить листок нетрудоспособности задним числом, то теперь с введением электронного документооборота это невозможно. Сведения о больном сразу будут фиксироваться в системе и передаваться работодателю. Но есть и плюс - выплаты по больничному будут производиться быстрее, раньше на это уходил месяц с момента болезни.  

Рубрика: Лайфстайл

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