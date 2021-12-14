Лекарство от старости

«Где мои 17 лет?» — порой приговариваем мы и даже не думаем, зачем нам это. Чтобы совершить глупости, которые не успели? Лет мы себе добавим полезными привычками, а вот жизненный опыт куда важнее. Так, академик Иван Павлов был занят научной деятельностью до 87, Исаак Ньютон и в 85 лет оставался неутомим, Микеланджело создал свои самые известные полотна в возрасте 80 лет. А как не вспомнить писателя Льва Толстого? В свои 82 года он лихо катался на коньках, ездил верхом на лошади, мог присесть на одной ноге по 40 раз!

Да уж, возраст, действительно, не для неженок. Поэтому срочно перестраиваемся — нам нужно многое успеть. Уже доказано, что человеческие возможности безграничны, а у души и наших внутренних сил нет возраста. Ко всему радуют и ученые. Оказывается, наш мозг развивается не до 30, как считалось ранее, а до 50 лет и если его тренировать (разгадывая кроссворды, изучая новый язык), то старение не грозит.

А еще вы замечали, что практически все долгожители — оптимисты? Взгляд на мир непременно должен быть со знаком плюс. Почему? Потому что именно ход мыслей расписывает по полочкам, как сложится наш день, наша жизнь. Своими мыслями мы создаем все, что нас окружает. На этот счет есть совет: заведите блокнот, назовите «картой желаний» и записывайте в него свои мечты, собирайте фото или понравившиеся высказывания — это будет настраивать на лучшее и вы заметите, как все вокруг преобразится, станет удивительным, появятся вдохновение и силы жить на все сто и заражать своим примером других.