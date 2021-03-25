Умный потребитель. Как определить поддельный сыр

# Смотрите на этикетку. Надпись должна быть краткой: «Сыр», а не «Сырный продукт» или «Домашний сырОк» и прочее. В составе хорошего сыра есть молоко, кисломолочная закваска, сычуг и нет крахмала, заменителей молочного жира, усилителей вкуса. Маленькая подсказка: чем короче состав, тем натуральнее еда, а длинный текст - это всегда перечисление консервантов.

# Срок годности. У хороших продуктов маленький срок годности, а не по полгода и больше.

# Низкая цена. Это должно насторожить. Подумайте сами, для изготовления 1 кг сыра нужно свыше 10 литров молока и другие компоненты. Все что по цене меньше хотя бы ведра молока - сыром быть не может.

А теперь немного «похимичим» с покупкой на кухне:

# Надавите на ломтик сыра. Если вмятины остаются и продукт размазывается по рукам, то сыр ненатуральный.

# Скатайте шарик. С хорошим сыром этот фокус не пройдет, а сырные продукты примут любую форму.

# Оставьте кусочек без холодильника на несколько часов. Если выступили жирные капли – хорошо, если вода – перед вами подделка из растительных жиров.

# Капните пару капель йода на кусочек. На натуральном сыре цвет йода не изменится. А если продукт сделан с крахмалом (его применяют как загуститель массы), то йод станет сине-зеленым.

# Качественный сыр не может храниться без холода и в итоге покрывается плесенью, а сырному продукту все равно.

# В расплавленном виде (на пицце, бутербродах) качественный сыр не выделяет жир и приятно пахнет.