После климакса женщины чаще жалуются на мочевой пузырь

Американские учёные вновь подтвердили, что симптомы недержания мочи гораздо чаще встречаются у женщин и проявляются с возрастом. Женщины в постменопаузе от 45 до 54 лет чаще сталкивается с синдромом гиперактивного мочевого пузыря (СГМП). Кроме того, другими факторами риска проблем с этим органом являются ожирение и неоднократные роды.

Чаще всего у таких женщин развивается стрессовое недержание мочи. В США распространенность этого расстройства составляет 17% у женщин в возрасте от 20 лет и старше и 38% у женщин в возрасте старше 60 лет. Это расстройство настолько часто поражает представительниц прекрасного пола, что учёные провели уже множество исследований по данному поводу.

Последнее по счету является наиболее крупным по масштабу, в нём приняли участие более 12 000 представительниц прекрасного пола. Оно показало, что существует значительная связь между синдромом гиперактивного мочевого пузыря и возрастом, а также постменопаузальным статусом. Но также доказано, что симптомы стрессового недержания мочи усиливаются в результате лишнего веса и количества родов. На риск этого расстройства также влияют курение, диабет и гормональная терапия.