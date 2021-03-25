Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:43

После климакса женщины чаще жалуются на мочевой пузырь

Женщины постклимактерического возраста чаще страдают от синдрома гиперактивного мочевого пузыря

photo
Фото: @Pixabay

Американские учёные вновь подтвердили, что симптомы недержания мочи гораздо чаще встречаются у женщин и проявляются с возрастом. Женщины в постменопаузе от 45 до 54 лет чаще сталкивается с синдромом гиперактивного мочевого пузыря (СГМП). Кроме того, другими факторами риска проблем с этим органом являются ожирение и неоднократные роды. 

Чаще всего у таких женщин развивается стрессовое недержание мочи. В США распространенность этого расстройства составляет 17% у женщин в возрасте от 20 лет и старше и 38% у женщин в возрасте старше 60 лет. Это расстройство настолько часто поражает представительниц прекрасного пола, что учёные провели уже множество исследований по данному поводу. 

Последнее по счету является наиболее крупным по масштабу, в нём приняли участие более 12 000 представительниц прекрасного пола. Оно показало, что существует значительная связь между синдромом гиперактивного мочевого пузыря и возрастом, а также постменопаузальным статусом. Но также доказано, что симптомы стрессового недержания мочи усиливаются в результате лишнего веса и количества родов. На риск этого расстройства также влияют курение, диабет и гормональная терапия.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Иосиф Райхельгауз: Да, подписал письмо в защиту «Мемориала»*. И мне не страшно.

Здоровье 39 минут назад

Скорость распространения омикрона в воздухе в 70 раз выше

Здоровье 1 час назад

Химические вещества в воздухе изменяют свою токсичность

Экономика 18 часов назад

На сайте госзакупок нашли аукцион по закупке карамели для ФСО на 1,5 млн рублей

Лайфстайл 23 часа назад

Как выбрать живую елку к Новому году

Лайфстайл 1 день назад

Когда государство может отобрать вашу приватизированную квартиру

Лайфстайл 1 день назад

Топ-3 караоке-приложения для смартфонов

Лайфстайл 1 день назад

Почему перед Новым годом падает настроение и что с этим делать

Здоровье 2 дня назад

Кремль признал, что Россия так и не предоставила ВОЗ данные для признания «Спутника»

Здоровье 2 дня назад

В Южной Корее зафиксировано рекордное число тяжело больных COVID-19

Лайфстайл 2 дня назад

ТОП-10: Звездные питомцы. Вельш-корги у Киркорова, енот у Уткина. У Волочковой тоже есть животное

Здоровье 2 дня назад

Онкологи обратили внимание на неохваченность молодёжи и подростков, больных раком, клиническими исследованиями

Здоровье 2 дня назад

Лучшее время дня для вакцинации

Здоровье 2 дня назад

Голикова: Ковидом заболевают почти 4% вакцинированных, и России не удастся избежать омикрона

Лайфстайл 3 дня назад

Названа Мисс вселенная 2021. Корона досталась представительнице Индии

Здоровье 3 дня назад

В Великобритании зафиксирована первая в мире смерть от омикрон-штамма коронавируса

Лайфстайл 3 дня назад

Эксперт по туризму рассказала, где в этом году лучше встречать католическое Рождество

Лайфстайл 3 дня назад

Как распознать мошенников. Три самых распространенных способа телефонного обмана

Здоровье 3 дня назад

Голикова: В России омикрон уже выявлен у 16 человек. Это 10% от всех вернувшихся из ЮАР

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика