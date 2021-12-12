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Когда государство может отобрать вашу приватизированную квартиру

По закону приватизированная квартира — собственность владельца. Но так как из всех правил есть исключения, то иногда государство вправе забрать жилье. Рассмотрим несколько ситуаций.

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Фото: @Pixabay

# Семья живет в аварийном многоквартирном доме, который подлежит сносу. По закону жильцов либо переселяют в безопасное место, либо выплачивают денежную компенсацию. А дом, который окончательно пришел в упадок, становится государственной собственностью. Если жильцы отказываются добровольно покинуть разваливающиеся стены, то это делается принудительно.

# Когда в приватизации участвовали не все, кто имеет на это право. Допустим, одного из жильцов намеренно обошли стороной. Например, супруги жили не в ладу, муж годами пропадал в длительных командировках. Решив насолить и единолично завладеть жильем, жена убедила суд, что тот исчез без вести, выписала из квартиры и стала полновластной хозяйкой. Но ненадолго. Супруг вернулся, обман вскрылся и приватизацию отменили.

# Не успели вовремя вступить в наследство и нет уважительной причины? Тогда приватизированная недвижимость уходит под крыло государства. Так, сын из-за своего пристрастия к горячительным напиткам пропустил полгода после кончины отца и не заявился в качестве наследника — жилье стало госсобственностью.

# Если в момент проведения приватизации кто-либо из участников был невменяем, не мог ни руководить своими действиями, ни понять происходящее, ни принять верное решение, то оформление отменят. Например, дочь, проживая в одной квартире с пожилой матерью решила начать приватизацию и утаить неадекватное состояние пенсионерки. Однако, трюк не вышел и у дочери не получилось обойти закон и впоследствии унаследовать долю матери.

Рубрика: Лайфстайл

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