Как выбрать живую елку к Новому году

Новый год приятно встречать с елкой. Запах хвои и мандаринов – воспоминания детства, которые остаются с нами на всю жизнь. Поэтому в канун зимнего праздника многие отправляются на елочный базар за живой елкой. Но как ее выбрать, чтобы и стояла долго и пахла на весь дом?

Это достаточно просто, если знать, на что обратить внимание.