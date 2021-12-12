Как выбрать живую елку к Новому году
Интерактивный гид от "Собеседника"
Новый год приятно встречать с елкой. Запах хвои и мандаринов – воспоминания детства, которые остаются с нами на всю жизнь. Поэтому в канун зимнего праздника многие отправляются на елочный базар за живой елкой. Но как ее выбрать, чтобы и стояла долго и пахла на весь дом?
Это достаточно просто, если знать, на что обратить внимание.
Выбирать новогоднюю ель лучше днем, когда хорошо видны все недостатки. Прежде чем занести дерево в дом, следует подержать его часа два в прохладном помещении – на застекленной лоджии или в подъезде. От резкого изменения температуры воздуха иголочки могут осыпаться.
Елка будет долго сохранять свою свежесть, если установить ее в ведре с песком и обильно поливать два раза в неделю.