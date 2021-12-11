Топ-3 караоке-приложения для смартфонов
Что делать, если душа поёт, и вам тоже не хочется отставать?
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I`ll give it to someone special
В декабре город буквально утопает в новогодних мелодиях. Знакомые с детства песни звучат в торговых центрах, кафе и ресторанах, поднимая настроение всем гостям.
Не успеешь опомниться, как уже идёшь и тихо напеваешь себе под нос бессменный хит Джорджа Майкла «Last Christmas» или Дискотеки Аварии «Новогодняя». Кому что больше нравится.
Время корпоративов, встреч с друзьями и, конечно, же караоке.
Однако, пандемия вносит свои коррективы в праздничный досуг горожан.
Но что делать, если душа поёт и вам тоже не хочется отставать?
На помощь приходят караоке-приложения для смартфонов, которые позволяют петь любимые песни в гостях, офисе и даже не выходя из дома!
Всего-то и нужно, открыть AppStore или Google Play, в строке поиска вбить «караоке», выбрать понравившееся приложение и скачать его на свой девайс. Всё, можно петь, здесь и сейчас!
Но возникает очевидный вопрос. Как из всех подобных приложений, выбрать лучшее? На что стоит обратить внимание?
Собрали топ-3 приложения для онлайн-караоке, которые точно поднимут настроение и вам, и вашим друзьям!
Bellis Box
Не просто онлайн-караоке, а целая поющая социальная сеть.
Приложение предлагает своим пользователям:
- бесплатный, большой, регулярно пополняемый каталог песен, включающий мировые хиты;
- бесплатное онлайн-исполнение;
- качественный звук, лёгкий и понятный интерфейс;
- сохранять видеозаписи своего исполнения на телефон;
- делиться своим исполнением в соц.сетях;
- найти новых знакомых с похожим музыкальным вкусом, комментировать, отправлять личные сообщения, ставить лайки и голосовать за понравившиеся исполнения песен.
Smule
Платное онлайн-караоке с разными вариантами подписки.
Что предлагает приложение:
- более 10 миллионов песен в разных жанрах;
- петь соло, дуэтом или группой;
- исполнять караоке-дуэты с ведущими мировыми артистами;
- использовать аудиоэффекты и видеофильтры;
- создавать музыкальные клипы с вокалом и своим видео;
- делиться своим талантом с друзьями в соц.сетях.
Yokee
Приложение предлагает своим пользователям петь караоке из бесплатного каталога песен на YouTube.
Кроме этого возможно:
- записать свои версии любимых песен;
- выложить своё выступление на Facebook;
- посмотреть какие песни поют друзья и проголосовать за них;
- транслировать караоке на домашний телевизор.
Также пользователи могут оформить платную подписку, получить доступ к вип-каталогу песен и дополнительным функциям приложения.
Теперь не нужно бронировать столики или покупать профессиональное оборудование, чтобы спеть хит или любимую песню!