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Топ-3 караоке-приложения для смартфонов

Что делать, если душа поёт, и вам тоже не хочется отставать?

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I`ll give it to someone special

В декабре город буквально утопает в новогодних мелодиях. Знакомые с детства песни звучат в торговых центрах, кафе и ресторанах, поднимая настроение всем гостям.

Не успеешь опомниться, как уже идёшь и тихо напеваешь себе под нос бессменный хит Джорджа Майкла «Last Christmas» или Дискотеки Аварии «Новогодняя». Кому что больше нравится.

Время корпоративов, встреч с друзьями и, конечно, же караоке.

Однако, пандемия вносит свои коррективы в праздничный досуг горожан.

Но что делать, если душа поёт и вам тоже не хочется отставать?

На помощь приходят караоке-приложения для смартфонов, которые позволяют петь любимые песни в гостях, офисе и даже не выходя из дома!

Всего-то и нужно, открыть AppStore или Google Play, в строке поиска вбить «караоке», выбрать понравившееся приложение и скачать его на свой девайс. Всё, можно петь, здесь и сейчас!

Но возникает очевидный вопрос. Как из всех подобных приложений, выбрать лучшее? На что стоит обратить внимание?

Собрали топ-3 приложения для онлайн-караоке, которые точно поднимут настроение и вам, и вашим друзьям!

Bellis Box

Не просто онлайн-караоке, а целая поющая социальная сеть.

Приложение предлагает своим пользователям:

  • бесплатный, большой, регулярно пополняемый каталог песен, включающий мировые хиты;
  • бесплатное онлайн-исполнение;
  • качественный звук, лёгкий и понятный интерфейс;
  • сохранять видеозаписи своего исполнения на телефон;
  • делиться своим исполнением в соц.сетях;
  • найти новых знакомых с похожим музыкальным вкусом, комментировать, отправлять личные сообщения, ставить лайки и голосовать за понравившиеся исполнения песен.

Smule

Платное онлайн-караоке с разными вариантами подписки.

Что предлагает приложение:

  • более 10 миллионов песен в разных жанрах;
  • петь соло, дуэтом или группой;
  • исполнять караоке-дуэты с ведущими мировыми артистами;
  • использовать аудиоэффекты и видеофильтры;
  • создавать музыкальные клипы с вокалом и своим видео;
  • делиться своим талантом с друзьями в соц.сетях.

Yokee

Приложение предлагает своим пользователям петь караоке из бесплатного каталога песен на YouTube.

Кроме этого возможно:

  • записать свои версии любимых песен;
  • выложить своё выступление на Facebook;
  • посмотреть какие песни поют друзья и проголосовать за них;
  • транслировать караоке на домашний телевизор.

Также пользователи могут оформить платную подписку, получить доступ к вип-каталогу песен и дополнительным функциям приложения.

Теперь не нужно бронировать столики или покупать профессиональное оборудование, чтобы спеть хит или любимую песню!

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