ТОП-10: Звездные питомцы. Вельш-корги у Киркорова, енот у Уткина. У Волочковой тоже есть животное

2. Алла Михеева и французский бульдог

По словам телеведущей Аллы Михеевой, она с детства мечтала о собаке, потому что в ее семье жили только кошки. Девочкой она любила надевать на кошку ошейник и водить ее на поводке, представляя, что это собака. Во взрослом возрасте мечта Михеевой исполнилось - друзья подарили ей на день рождения французского бульдога, которого она назвала Шнапс. Алла старается не расставаться с любимцем: его часто можно встретить с ней рядом – на съемках, в путешествиях и даже в ресторанах.