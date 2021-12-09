ТОП-10: Звездные питомцы. Вельш-корги у Киркорова, енот у Уткина. У Волочковой тоже есть животное
Ничто человеческое не чуждо нашим звездам. Они тоже любят животных и заботятся о них, как о своих детях
1. Филипп Киркоров и вельш-корги
Шесть лет назад король российской эстрады Филипп Киркоров подарил на день рождения своей дочери Алле-Виктории собаку породы вельш-корги. Щенка, в свою очередь, ему преподнесла бизнес-леди Ольга Слуцкер, которая является заводчицей этих собак. Говорят, что эту породу особенно любит сама королева Англии Елизавета. Поэтому и пса назвали на иностранный манер - Лоренцо. Дети певца сразу полюбили собаку, а сам он часто выставляет фотографии с ним, где оба улыбаются в кадре. Сразу заметно, как они счастливы.
2. Алла Михеева и французский бульдог
По словам телеведущей Аллы Михеевой, она с детства мечтала о собаке, потому что в ее семье жили только кошки. Девочкой она любила надевать на кошку ошейник и водить ее на поводке, представляя, что это собака. Во взрослом возрасте мечта Михеевой исполнилось - друзья подарили ей на день рождения французского бульдога, которого она назвала Шнапс. Алла старается не расставаться с любимцем: его часто можно встретить с ней рядом – на съемках, в путешествиях и даже в ресторанах.
3. Николай Басков и скотиш-фолд
Кошку по имени Шанель Николай Басков приобрел в питомнике шотландских вислоухих (другое название этой породы). Там и придумали ей такую кличку. Вообще, он купил котенка за 100 тысяч рублей в подарок своей маме. Но, взяв Шанель на руки, понял, что расстаться с ней не сможет. Решил оставить себе, и теперь публикует с ней видео, где разговаривает с кошкой. Когда певец уезжает на гастроли, то требует от своей домработницы присылать ежедневные фото и видео отчеты, как поживает Шанель.
4. Василий Уткин и енот
Спортивный комментатор Василий Уткин решил соригинальничать и завел себе енота. Его имя Василий тщательно скрывает, говорит: «Кто-то может обидеться». Может, в честь какого-то футболиста?! По словам Василия, зверек совершенно неуправляем. Например, любит залезать к кому-нибудь в карман и воровать оттуда вещи. Однажды у Уткина вытащил из кармана денежные купюры. Но Василий ему все прощает. Живет енот в загородном доме, в огромном вольере. А зимой, как и положено, впадает в спячку.
5. Иван Ургант и корги с цвергом
Сначала у Ивана Урганта появилась собака породы корги. Младшая дочь телеведущего Валерия назвала пса… Компотом. Позже появилась цвергшнауцер Груша. По характеру обе собаки отличаются друг от друга. Компот любит похулиганить, но, как старший, воспитывает подружку. А Груша более серьезна. Но есть у них и общая черта, – обе любят детей и всячески стараются их защитить от кого-либо.
6. Екатерина Варнава и такса
Длинношерстную таксу звезда телешоу «Comedy woman» назвала Биркин. Признается, что по форме собака напоминает ей сумку с таким названием. Екатерина часто выставляет совместные фотографии на страницах своих социальных сетей. По ее словам, Биркин очень любит запах кофе, но ей не нравится, когда хозяйка отвлекается, например, разговаривает с кем-то телефону.
7. Оксана Фандера и собака неизвестной породы
Когда актриса Оксана Фандера снималась в фильме «Брут», где главную роль – пса по кличке Брут играли сразу три собаки, то у нее и родилась идея – все-таки завести хвостатого друга. Вообще, Оксана любит животных с детства, и даже мечтала стать дрессировщицей. А потому всегда находит с ними общий язык. Вместе с супругом Филиппом Янковским актриса долго выбирала породу собаки, и однажды в интернете они увидели фотографию белого щенка. Девочку «выписали» из Санкт-Петербурга. Назвали из-за белого цвета Кефир, а в быту просто – Фира. Правда, до сих пор неизвестна порода собаки.
8. Анастасия Волочкова и британская шиншилла
Нет, не настоящая шиншилла живет у знаменитой балерины Анастасии Волочковой, а кот, порода которого так называется. Лакки, так зовут кота, - любимец хозяйки. На него она не жалеет никаких денег, балует его элитными кормами, возит по дорогим салонам. А в интернете постоянно выкладывает фото- и видеоотчеты о жизни Лакки. Заодно и про себя не забывает, лишний раз напомнить о себе поклонникам.
9. Ольга Бузова и йорк со шпицом
Двух декоративных собачек - йоркширского терьера Еву и миниатюрного шпица Челси подарил Ольге Бузовой ее муж – футболист Дмитрий Тарасов. При разводе бывшие супруги решили, что собачки останутся с Ольгой. «Детей» делить не стали. Бузова и относится к своим питомцам, как к своим детям. Покупает им дорогие аксессуары, за собачками ухаживают в лучших салонах Москвы, им покупают много разных игрушек. Ева, как настоящая дама, часто меняет прически. А у Челси, как у мачо, в ухе красуется мужская серьга.
10. Ксения Бородина и мейн-кун
Муж телеведущей Ксении Бородиной в начале этого года приобрел кота породы мейн-кун, чтобы члены семьи легче пережили смерть прошлого любимца. Ксении показалось, что Цветан (так назвали питомца) полностью похож на прежнего их кота. Цветану позволено многое, например, спать в кровати с хозяевами или взбираться по шторам. Что было странно: мальчик оказался без усов, их ему откусила мама котенка. «Ничего, вырастут новые», - написала в instagram Бородина.