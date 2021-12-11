Почему перед Новым годом падает настроение и что с этим делать

Наши читатели жалуются, что в канун праздника у них пропадает желание весело встречать Новый год. С чем это связано выясняли в беседе с психологом в области транзактного анализа Ириной Горовцовой.

— К новому году у многих людей падает настроение. И я не исключение. Но не могу понять с чем это связано.

— Что значит падает? Хочется настроения, а оно не такое, как хотелось бы?

— Да, ждешь праздника, а его почему-то нет ни в душе, ни в мыслях. И чем ближе Новый год, тем хуже становится настроение. Уже ничего не хочется: ни стола, ни елки, ни гостей.

— Возможно, это связано с тем, что Новый год у нас ассоциируется с детством. В этом возрасте ощущение праздника, предвкушение чуда приходило само по себе. У взрослых людей такого уже нет. Поэтому в канун Нового года у многих появляется неосознанная тоска, печаль по поводу ушедшего детства и утерянного праздника.

У взрослых людей желания и реальность почти не совпадают. В определенные рамки их загоняет быт, ответственность, планирование, финансовое благополучие. А это уже не совсем праздник. Не что-то волшебное, а материальное. И на это уходит много сил.