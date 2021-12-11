Почему перед Новым годом падает настроение и что с этим делать
Практикующий психолог Ирина Горовцова рассказала Sobesednik.ru, где скрывается праздничное настроение и как его найти
Наши читатели жалуются, что в канун праздника у них пропадает желание весело встречать Новый год. С чем это связано выясняли в беседе с психологом в области транзактного анализа Ириной Горовцовой.
— К новому году у многих людей падает настроение. И я не исключение. Но не могу понять с чем это связано.
— Что значит падает? Хочется настроения, а оно не такое, как хотелось бы?
— Да, ждешь праздника, а его почему-то нет ни в душе, ни в мыслях. И чем ближе Новый год, тем хуже становится настроение. Уже ничего не хочется: ни стола, ни елки, ни гостей.
— Возможно, это связано с тем, что Новый год у нас ассоциируется с детством. В этом возрасте ощущение праздника, предвкушение чуда приходило само по себе. У взрослых людей такого уже нет. Поэтому в канун Нового года у многих появляется неосознанная тоска, печаль по поводу ушедшего детства и утерянного праздника.
У взрослых людей желания и реальность почти не совпадают. В определенные рамки их загоняет быт, ответственность, планирование, финансовое благополучие. А это уже не совсем праздник. Не что-то волшебное, а материальное. И на это уходит много сил.
— Не всегда хватает средств чтобы создать праздник себе и другим. Сделать всем подарки или накрыть стол особенно вкусно. От этого остается осадок чего-то недоделанного. И это тоже портит нам настроение.
— Эта ситуация связана с энэргозатратами, имеется в виду эмоциональными. Возможно, на самом деле вы никакого праздника и не хотите. Но, вы вроде как должны радоваться – это же Новый год! Вы должны быть в хорошем настроении. То есть, вы что-то должны.
Вместо того, чтобы разреветься, вы сдерживаетесь, пытаетесь нагнать праздничное настроение, сами с собой боретесь. Чтобы контролировать свое настроение приходиться тратить внутренние ресурсы, внутренние силы.
— И что же тогда с этим делать?
— Махнуть рукой на это. Я никому ничего не должен, и самому себе в том числе. Если вы не получаете положительных эмоций от праздника, то ненужно «притягивать за уши» радостное настроение.
— С точки зрения психолога что такое радость?
— Понятие радости у каждого свое: для кого-то это общение, для кого-то тишина и покой, для кого-то фейерверки и танцы до утра.
Радость появляется тогда, когда наши потребности и желания удовлетворены. Когда мы получаем то, что хотим. Либо мы знаем, что получим это в будущем и радуемся заранее.
Что касается Нового года, то надо задать себе вопрос: чего я хочу на самом деле от праздника? Нужно понять какие у вас желания и потребности. Если вы пойдете в этом направлении, то радость будет сама собой возникать как врожденная эмоция естественным образом.
— Я так поняла, что радостное настроение должно рождаться внутри меня, а не приходить из внешней среды.
— Да. По сути, я – это и есть настроение. А мы пытаемся поймать его где-то снаружи.
Праздничный настрой не нужно создавать. Вы просто слушайте себя, идите за своими желаниями. Определите, что приносит вам удовольствие, а что расстраивает в этом празднике.
То, что вас расстраивает, вы можете просто не делать. Помните, что вы никому ничего не должны. Сделайте то, что нравится вам, и чувство радости тут же придет.
Любите дарить подарки? Дарите. Не любите – на словах сердечно поздравьте близких с Новым годом.
Нравится готовить, накрывать большой стол? Сделайте это и получите удовольствие. Если от этого процесса вы испытываете только напряжение, не обманывайте себя, идите в ресторан и с настроением будет все отлично. Или договаривайтесь с кем-то, кто сможет приготовить вместо вас.
Определитесь с елкой. Если вас радует процесс украшения елки, то поставьте ее в доме. А если настроение портится от мысли как ее потом выбрасывать, убирать колючки, то зачем это нужно. Сходите на улицу, понюхайте другие елки и успокойтесь.
То есть, исходите от своих желаний. А не так: мне нужна елка, мне нужен стол, мне нужно купить подарки. Нет.
— А что делать, если сорвались Новогодние планы: друзья не приехали, в гости не позвали, ресторан закрыли? В этом случае точно все праздничное настроение пропадает.
— В любых планах мы должны понимать, что у нас нет функции Бога, и может все пойти не так. Сразу нужно осознавать вероятность провала и быть к нему готовым. Принимать это как данность и спокойно к этому относиться.
Когда вы готовы к этому, то уже запланировали два сценария. Вы не стрессуете, а перестраиваете свою Новогоднюю программу. В этом случае не будет момента болезненного отрицания. Просто примете ситуацию как она есть.
— Что можно посоветовать читателям, чтобы встретить Новый год в хорошем настроении?
— Не зацикливаться на том, что приносит отрицательные эмоции. Помнить, что человек не обязан все время радоваться.
Разрешить себе любые эмоции: грустить, печалиться, злиться. Следовать за своими желаниями. Позвольте себе и радоваться, и реветь навзрыд под бой курантов, если вам этого очень хочется.