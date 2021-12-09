Названа Мисс вселенная 2021. Корона досталась представительнице Индии

Короновала победительницу ее предшественница из Мексики Андреа Меса. Корону для конкурса создали ювелиры ливанской фирмы Mouawad. Она изготовлена из золота и украшена тремя бриллиантами. Самый крупный из них – 62,83 карата.

Мисс Вселенная 2021 Харназ Сандху родилась на севере Индии в городе Чандигарх. Работает моделью и снимается в кино. Увлекается йогой, шахматами, танцами и верховой ездой. Сейчас Харназ получает степень магистра по дисциплине «Информационные технологии». В 17 лет впервые приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Чандигарх».

Участницы конкурса «Мисс Вселенная 2021» дефилировали в вечерних платьях, выходили в купальниках, беседовали с жюри. Демонстрировали свой кругозор, чувство юмора и хорошие манеры.

Харназ Сандху было задано пять вопросов. Один из них был таким: «Многие люди думают, что изменение климата – это обман. Что бы вы сделали, чтобы убедить их в обратном?».

Сандху ответила: «Честно говоря, мое сердце разрывается, когда я вижу, как природа переживает множество проблем, и все безответственное поведение. И я полностью чувствую, что пришло время действовать и меньше говорить, потому что каждое действие может убить или спасти природу. Предотвратить и защищать лучше, чем раскаиваться и восстанавливать, и это то, в чем я пытаюсь убедить вас сегодня, ребята».