Эксперт по туризму рассказала, где в этом году лучше встречать католическое Рождество

Будапешт, Венгрия

Как добраться: прямой рейс авиакомпании Wizz Air на двух человек в обе стороны обойдется в 43 364 ₽.

Правила въезда: для поездки необходимо оформить шенгенскую визу. С июля 2021 года гражданам России разрешен въезд в туристических целях при условии, что они прошли вакцинацию, все российские вакцины признаны. Невакцинированным туристам потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за три дня до поездки.

Что посмотреть: Для католиков Венгрии кульминация рождественского дня - посещение мессы в полночь 24 декабря или днем 25 декабря. В Сочельник, 24 декабря, семьи традиционно постятся. Но к туристам это не относится, так что ничего не помешает вам насладиться глинтвейном под сверкающими рождественскими огнями. В Будапеште находятся одни из лучших рождественских рынков в Европе, которые обязательно нужно посетить, чтобы проникнуться праздничной атмосферой и купить множество милых безделушек.

Самый большой рождественский рынок Будапешта проходит на площади Вёрёшмарти в самом центре города. Каждый день здесь проходят бесплатные концерты венгерских музыкальных групп. Несмотря на его меньшие размеры, многие туристы выбирают рождественский рынок перед базиликой Святого Стефана. Небольшой каток и великолепная рождественская елка в центре площади предлагают отличные возможности для фотографирования на фоне величественной церкви.