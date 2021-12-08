Эксперт по туризму рассказала, где в этом году лучше встречать католическое Рождество
Для тех, кто привык путешествовать по правилам, выбор не велик
До католического Рождества осталось меньше двух недель. Католический праздник — это всегда особая праздничная атмосфера, за которой россияне отправляются заграницу. Если раньше наши туристы беспрепятственно летали в страны Западной и Восточной Европы, то пандемия все изменила. Где и за сколько в в этом году можно встретить католическое Рождество, рассказывает тревел-блогер, основатель агентства “Слетать.ру”, Марина ЧЕПНЯН.
Будапешт, Венгрия
Как добраться: прямой рейс авиакомпании Wizz Air на двух человек в обе стороны обойдется в 43 364 ₽.
Правила въезда: для поездки необходимо оформить шенгенскую визу. С июля 2021 года гражданам России разрешен въезд в туристических целях при условии, что они прошли вакцинацию, все российские вакцины признаны. Невакцинированным туристам потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за три дня до поездки.
Что посмотреть: Для католиков Венгрии кульминация рождественского дня - посещение мессы в полночь 24 декабря или днем 25 декабря. В Сочельник, 24 декабря, семьи традиционно постятся. Но к туристам это не относится, так что ничего не помешает вам насладиться глинтвейном под сверкающими рождественскими огнями. В Будапеште находятся одни из лучших рождественских рынков в Европе, которые обязательно нужно посетить, чтобы проникнуться праздничной атмосферой и купить множество милых безделушек.
Самый большой рождественский рынок Будапешта проходит на площади Вёрёшмарти в самом центре города. Каждый день здесь проходят бесплатные концерты венгерских музыкальных групп. Несмотря на его меньшие размеры, многие туристы выбирают рождественский рынок перед базиликой Святого Стефана. Небольшой каток и великолепная рождественская елка в центре площади предлагают отличные возможности для фотографирования на фоне величественной церкви.
Загреб, Хорватия
Как добраться: прямой рейс авиакомпании “Северный ветер” на двухх человек в обе стороны обойдется в 45 472 ₽.
Правила въезда: для поездки необходимо получить туристическую визу. С 1 октября в Хорватии действительна только одна российская вакцина – Спутник V. Остальным туристам потребуется ПЦР-тест на английском языке, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия
Что посмотреть: Рождественский рынок в Загребе, столице Хорватии, является одним из самых популярных рождественских рынков в Европе - он был трижды признан лучшим, обойдя серьезных соперников из крупных европейских столиц. Основные праздничные мероприятия проходят на площади Бена Йосипа Елачича, где каждый год ставится огромная елка, живая музыка сопровождает световое шоу фонтана, в симпатичных ларечках продается глинтвейн и традиционные рождественские блюда. Если вы проголодаетесь в рождественскую ночь, советуем перекусить жареными на огне каштанами и посыпанными сахарной пудрой фритуле (мини-пончиками) во время прогулки по праздничному городу.
В декабре в Хорватии еще достаточно тепло, чтобы устроить праздничный пикник на пляже. Укутайтесь потеплее, возьмите термос с глинтвейном и отправляйтесь любоваться закатом на пляже - так вы точно еще не проводили зимние праздники! Одно из главных преимуществ посещения Хорватии в межсезонье - отсутствие толп туристов, которые обычно наполняют страну летом и мешают насладиться всеми красотами страны.
Таллин, Эстония
Как добраться: рейс авиакомпании Finnair с пересадкой в Хельсинки на двоих человек в обе стороны обойдется вам в 58 487 ₽. Прямых рейсов сейчас нет, наземные границы также закрыты.
Какие правила въезда: для въезда необходимо получить шенгенскую визу. Гражданам России, прошедшим полный цикл вакцинации и имеющим сертификат, разрешен въезд без дополнительных ограничений. Остальным туристам потребуется ПЦР-тест на английском языке, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия.
Что посмотреть: В холодное время года Таллин превращается в настоящую страну рождественских чудес: на площадях устанавливаются нарядные елки, улицы и парки украшаются яркими огнями, а в воздухе витает чувство предвкушения праздника. Обязательно прогуляйтесь по Старому городу Таллина. Он уникален, узкие улочки усыпаны архитектурными жемчужинами XIII-XVI веков. Историческое сердце города окружено средневековой оборонительной стеной, а в таинственных двориках спрятаны милые кафе и крошечные ремесленные лавки, которые создают особую атмосферу. На Ратушной площади сияет главная в стране рождественская елка, вокруг нее разбивается рождественский базар с глинтвейном, сладкими закусками и милыми сувенирами. Главное развлечение рождественской ночи – катание на коньках на холме Харью. Туристам будет чем заняться и после праздника. Жизнь Таллина разнообразна, музеи предлагают специальные программы в праздничный период, в соборах проходят праздничные концерты, а в магазинах начинаются ежегодные скидки.
Канкун, Мексика
Как добраться: выгодное решение – чартерные рейсы туристических компаний, в таком случае цена полного тура с перелетом и проживанием на двоих человек составит 237 000 ₽. Если вы все-таки решите лететь самостоятельно, то за билеты авиакомпании “Аэрофлот” придется заплатить 80 000 ₽.
Правила въезда: перед вылетом необходимо получить электронное разрешение на въезд. Вакцинированным и переболевшим туристам, при наличии подтверждающего документа, ПЦР-тест не требуется.
Что посмотреть: Рождественский день обещает начаться при температуре 27°С, что сделает его просто идеальным. Проведите праздничные мероприятия прямо на пляже, отправьтесь на экскурсию или запланируйте ужин в традиционном мексиканском ресторане. Рождественские празднества в Латинской Америке отличаются от европейских: музыкальные ансамбли исполняют живую национальную музыку, проводятся шумные вечеринки с танцами и традиционные народные игры. Рождественский вечер можно провести даже на борту корабля: выбирайте романтический ужин на яхте или даже пиратское путешествие на традиционном галеоне. Празднование Рождества в Мексике продолжается несколько дней, проходят масштабные уличные гулянья с музыкой и танцами, разбиванием пиньят с конфетами и монетками. Мексика умеет веселиться.