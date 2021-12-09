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Вчера, в 17:39

«Роскосмос» пустил японцев полетать

Впервые за 12 лет на борт МКС были доставлены космические туристы

Фото: Художник Камиль Бузыкаев

Космотуристами стали японский миллиардер и его помощник. Их, вместе с космонавтом Александром Миусуркиным, доставила на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая с Байконура. Туристы проведут на МКС 12 дней, будут выполнять челленджи от своих фанатов (японцам, отправляющимся в космос, соотечественники всегда оставляют массу наказов) и выкладывать их на YouTube. 

Разумеется, японцы полетели в космос не за аригато. И даже не за домо аригато. Стоимость космотура в свое время составляла $20-40 млн. То есть, Рогозин должен быть доволен.

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