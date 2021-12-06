Воспалительные процессы в организме матери вызывают аутизм у детей

Хотя многие люди с расстройствами аутистического спектра также страдают от воспалений желудочно-кишечного тракта, наука не установила, как эти состояния могут быть связаны. Теперь исследователи из Гарвардской медицинской школы и Массачусетского технологического института на основе опытов с лабораторными мышами, возможно, обнаружили данную связь

Когда мать заражается во время беременности, ее иммунная система вырабатывает повышенные уровни молекулы интерлейкина-17a (IL-17a), и это может не только изменить процессы развития мозга у плода, но также и микробиом так, чтобы после рождения иммунная система новорожденного могла подготовиться к будущим воспалительным атакам.

Повышенный уровень IL-17a во время беременности воздействует на нервные рецепторы в определенной области мозга плода, изменяя развитие цепи, что приводит к поведенческим симптомам, подобным аутизму. Результаты исследования еще не подтверждены на людях, но они дают понять, что проблемы центральной нервной и иммунной систем у людей с расстройствами аутистического спектра имеют общую причину — инфекция матери во время беременности.